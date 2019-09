Yalitza Aparicio vendrá a empoderar a las regiomontanas

Nadie mejor para hablar del empoderamiento de la mujer, que la actriz Yalitza Aparicio, quien será parte del Foro Equidad de Género, organizado por el Tecnológico de Monterrey.

La actriz nominada al Óscar por la cinta Roma será una de las participantes del evento que se realizará los días 19 y 20 del presente mes en el Auditorio Luis Elizondo.

El Foro es coordinado por el Capítulo Estudiantil He For She y su presidenta Alejandra Serna dijo que busca ser un espacio abierto al diálogo en donde los asistentes podrán conocer la experiencia de personalidades en temas de equidad y empoderamiento de la mujer.

La participación de la oaxaqueña está programada para el día 20 de septiembre a las 15:00 horas.

“Nuestro objetivo es educar, informar y concientizar en temas de igualdad”, dijo Serna, estudiante de la carrera de Derecho.

Entre los temas que se abordarán están: “Posicionamiento de la mujer y su empoderamiento”, “Relaciones tóxicas”, “Sexting e iniciativas”, “Ama a tu cuerpo” y “Masculinidades tóxicas”.

El Foro es abierto a todo el público y el boleto de entrada a todas las conferencias es de 250 pesos.

El 50 por ciento de lo recaudado será para el fondo de becas He For She