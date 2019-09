Moisés Iván Mora celebra 34 años de carrera, entre el doblaje, la actuación y la dirección

Moisés Iván Mora, sigue cosechando éxitos, no solo en su carrera como actor sino también en el mundo del doblaje dónde está celebrando poco más de tres décadas de prestar su voz a distintos y emblemáticos personajes.

En entrevista con Publimetro, Mora expresó su emoción y agradecimiento a la vida por permitirle hacer de su pasión su forma de vida.

“Tengo ya 34 años haciendo actuación y doblaje, de los cuales 17 años han sido como director que me apasiona y me ha dejado gran satisfacción, ya sea que me inviten mis compañeros a dirigir o actuar, pero siempre activo, pues vivo de mi voz”.

Además reconoció que durante el camino recorrido en el mundo del espectáculo, ha podido aprender de grandes maestros como Eduardo Manzano y Jorge Ortíz de Pinedo, así como su preparación actoral en el Centro de Educación Artística (C.E.A.) juvenil y un taller con Patricia Reyes Espíndola.

“Eduardo Manzano y Jorge Ortíz de Pinedo, son pilares de la comicidad en México además al verlos son unos robles, pero entran al escenario y se vuelven unos monstruos, a nivel personal es un gran aprendizaje y me siento orgulloso y sentirme hasta envidiado por estar trabajando con ellos. Estar con ellos es un aprendizaje constante, les he aprendido mucho y absorbido lo más que puedo como esponja”, agregó.

Y ahora regresa a Monterrey con su personaje de Aldolfo en la obra de teatro Una familia de 10, la cual se presentará el próximo 29 de septiembre a las 18:00 en el escenario del Showcenter.

“Las familias mexicanas nos han recibido de una manera muy amorosa, y estamos enfadados porque nos esperaron nada más 12 añitos para regresar a la televisión con la segunda temporada, y retomando la temporada de teatro, además Monterrey nos dio la patada y ya llevamos cinco años de cartelera”, concluyó.

Doblaje más conocido de Moisés

Scott Pilgrim en Scott Pilgrim contra el mundo

Zack Taylor / Black Ranger en Power Rangers

Jack McPhee en Dawson's Creek

Keswick en T.U.F.F. Puppy, agente secreto

Felix Reparador Jr. en Ralph, el demoledor y su secuela

Paul Diamond en Supercampeones: Road to 2002

Temor en Intensamente de Disney

Kabuto Yakushi en Naruto y Naruto Shippūden

Rigby en Un show más y Toontubers

Blu en Rio