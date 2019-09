¡Reunión de Hechiceras! las hermanas Halliwell regresarán a la televisión

Hechiceras fue una de las series más populares de la televisión que dejó de transmitirse hace más de 10 años, sin embargo, ABC tiene tiene un regalo para todos los fans de las hermanas Halliwell.

Holly Marie Combs y Alyssa Milano, quienes interpretaron por casi una década a Piper y Phoebe, respectivamente, tendrán una aparición especial el próximo 10 de octubre en un episodio de la temporada 16 de Grey's Anatomy.

We’re excited to have the charmed ones @Alyssa_Milano and @H_Combs guest-starring on #GreysAnatomy! #CastFromThePast pic.twitter.com/CksxD9NRgE

— Greys Anatomy (@GreysABC) September 16, 2019