Agradecida vuelve Nacha Guevara a México

Luego de probar la vida política, y renunciar a ella, la cantante argentina Nacha Guevara, regresa a México para ofrecer un nuevo espectáculo musical, el cual promete tendrá de todo un poco, pues sabe que su público desea escuchar algunos temas especiales.

“Este es un show donde hay de lo de antes y de lo de ahora, porque entendí hace tiempo que hay ciertas canciones que el público tiene que escuchar, no importa lo que crea el artista, ya que tienen un valor enorme y eso hay que hacerlo. Yo lo aprendí viendo a Judy Garland, quien tenía que cantar Over the rainbow, porque la gente esperaba toda la noche para escucharla, y ahí dije ‘esto debe ser así’”.

Su nuevo tour denominado Vuelvo, hace referencia al reencontrarse con el público y el país que asegura la apoyó en el momento más difícil de su carrera artística, pues aún recuerda cómo es que lidiaba con una batalla pública, familiar y personal.

“Vengo a re-encontrarme con la gente de México, muy esperado por mi, por eso el show de llama Vuelvo, porque vuelvo a agradecer todo lo que aprendí y recibí de esta tierra que me recibió como una hermana en el momento más difícil de mi vida. Y en ese momento lo agradecí pero no le di la dimensión que tenía, porque cuando uno está en medio de una batalla, como sobreviví, darle de comer a mis hijos, conseguir trabajo, y cuando viene la paz, ves la situación y evaluar lo qué pasó, y eso me hizo ver cuánto yo le debo a México, yo renací en México”, agregó.

Para Nacha, México aunque ha cambiado sigue conservando su corazón y el silencio que asegura dice más que mil palabras.

“Lo esencial no cambia, el corazón mexicano es lo esencial, yo lo reconozco por la visión desde fuera, y el silencio mexicano, que es difícil de expresar, pero es silencio profundo, rico y lleno de mensaje, y ese es el más valioso, las palabras las hemos desgastado, y el público te enseña con el silencio”.

Por el momento la cantante, bailarina y actriz, solo piensa en cumplir con su público regiomontano este jueves 19 de septiembre a las 21:00 horas en el Auditorio San Pedro y buscar una propuesta nueva para grabar un disco.

“No hay disco por ahora, quiero tomarme el tiempo para algo nuevo, hace mucho tiempo que no grabo entices quiero hacer algo diferente. Intento tener pensamientos jóvenes, un pensamiento creativo, sin miedo, que está en el presente, es a lo que yo aspiro, lo que he estudiado y trato de practicar”, concluyó.