Humberto Zurita: No es bueno quedarse en este ciclo de dolor

Humberto Zurita mantiene una carrera sólida, con una continuidad en la televisión. A pesar de la pérdida de su compañera de vida, Christian Bach, el pasado mes de febrero, el actor se ha refugiado en el trabajo para superar el dolor.

“Es una irremediable pérdida grande que sufrimos y tan fuerte. Es una pérdida irreparable y profunda. Obviamente al estar ocupados, haciendo cosas; por ejemplo, mis hijos están produciendo una serie que escribieron, que es una comedia para Amazon, ellos están ocupados en eso. También yo trato de mantenerme ocupado porque efectivamente esto hace que estés continuamente en un situación que no es muy favorable para uno que está aquí.

"Christian -para nosotros- no está (…), no ha muerto, porque está en nuestros corazones y siempre va a estar a nuestro lado. No es bueno quedarse en este ciclo de dolor o de tristeza para continuar, hay que seguir con la vida, porque ella así se lo inculcó a mis hijos y así se los pidió. Ellos están tratando de darle a su madre lo que ella les inculco, que es el trabajo, la creatividad y a través de esto a honrar su memoria. Creo que nos sirve mucho a los tres estar trabajando para poder recordarla con el cariño de siempre”, confesó Humberto Zurita.



El actor mexicano aún le duele hablar del tema, pero reveló que en cuestión de trabajo realizó todos los sueños con la mujer de su vida.

“En la cuestión laboral quedamos a mano con la vida, lo que quedó pendiente es su vida, es una desgracia que haya muerto tan joven. Tenía mucho que darnos a nosotros como familia y al medio como actriz, es una gran pérdida para el medio como para nosotros. Afortunadamente llevamos a cabo nuestros sueños, anhelos y fuimos afortunados en tener el apoyo del público. Estoy agradecido el haber vivido tantos años con ella que hayan quedado nuestros dos hijos como el mejor regalo, porque me los dio ella a mí. No puedo estar satisfecho porque quisiera que estuviera conmigo, pero sí te puedo decir que estoy agradecido con la vida, por el tipo de vida que pudimos hacer juntos y por los proyectos que pudimos construir juntos”.

Humberto Zurita participa en la serie La reina del sur que actualmente transmite la primer temporada por Telemundo, en el que hace el papel de Epifanio.

“Epifanio es un ser humano que tiene sus matices, que tiene esos tientes de villano con el poder de hacer el mal, pero va cambiando en las temporadas. Me quedó con la buena impresión de trabajar en una serie exitosa, que refleja una realidad que se está viviendo, a causa del narcotráfico. Lo rescatable es que quedaron atrás esas historias fantasiosas de mujeres que se enamoraban de rico. Hay contenidos de diferentes temáticas, ya no todo tiene que ver con el narcotráfico y eso está bien”.



El actor habló fuerte sobre la gran corrupción que persiste en México, y que no se ha podido erradicar con el paso de los años.

“La reina del sur se estrenó en 2011, pero no ha habido grandes cambios en mi país a nivel político. Hoy en día ya está preso uno de los mayores narcotraficantes del mundo que es el Chapo Guzmán. Pienso que políticamente sigue habiendo una gran corrupción, es como un esquema en los países latinoamericanos. En mi país andan prófugos muchos políticos que pasaron en el sexenio pasado, así que gracias a ellos los narcotraficantes tienen gran poder”.

Humberto Zurita aplaudió que los contenidos en la pantalla sean variados y para todo tipo de público.

“La televisión es un medio que refleja, de alguna manera, la realidad de un país, pero creo que no debemos quedarnos en narcoseries. Hay muchas plataformas que nos permiten abarcar muchas historias, que no estén reflejando la parte oscura o mala de nuestro país, porque Latinoamérica tiene cosas muy buenas que mostrar al mundo y eso debe estar plasmado en la televisión”.



Con una larga trayectoria en el cine, teatro y televisión, añadió que no le interesan los homenajes.

“No me interesan los homenajes. La verdad no creo en esas cosas, creo en el trabajo. El reconocimiento viene del público, es el que debe dárselo a uno. El reconocimiento es que acepten tu trabajo, que tengas trabajo y para mí es un privilegio poder continuar interpretando personajes protagonistas, porque ya hice un poco de todo: buenos, malos y todos los géneros posibles”.

Grandes cómplices de vida

Emiliano y Sebastián se han vuelto en los grandes aliados para superar la pérdida de Christian Bach.

“Ya son grandes como para darles consejos. Ellos tienen una buena educación gracias a Christian que estuvo muy cerca de ellos, es su mérito siempre, porque se ocupó de sus hijos, que tuvieran buena educación escolar y como seres humanos. Soy su padre, puedo decir que son muy buenos, con muchas ganas de trabajar y salir adelante como hombres. Eso es un gran orgullo tener a dos hijos como ellos”.

Nuevos proyectos

– Realizará un cortometraje de la vida de un pintor

– Tiene varias series que no tienen nada que ver con el tema del narco. Una de ellas es Paralelo 28 que habla de cinco mexicanos que están desempleados.

– Al dejar su faceta como productor, ahora sus hijos estás desarrollando esa gaceta con proyectos en familia: “Estoy más entregado a la actuación y dejando en manos de mis hijos la producción”.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: