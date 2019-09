Karla Castañeda celebra el buen momento de la animación en México

Karla Castañeda forma parte de una generación de creadores de animación en Jalisco. Ganó dos Premios Ariel por los cortometrajes animados en stop motion Jacinta y La Noria; además, está preparando su primer largometraje, el cual será producido por Guillermo del Toro

“Está todo súper padre con Guillermo porque estoy escribiendo con él. Me toca verlo pronto porque ya tengo tarea, casi siempre soy muy nocturna y aprovecho para escribir por la noche. Empezamos a escribir los dos, la primera parte me tocó a mí, luego vendrá la etapa del stop motion. Para mi primer largometraje no tengo prisa, queremos que sea un largo que se cuenta y que sea narrativamente súper potente”, adelantó Karla Castañeda.



La creativa añadió que aún no tiene el título de su largometraje.

“Pronto daremos a conocer el título, porque queremos ir paso a paso. El trabajo con Guillermo es muy especial, él es una persona que nunca pone una barrera creativa, me permite una gran libertad. Estoy por entregarle la primer parte para que él la termine. Hemos compartido imaginarios bien parecidos”.

Karla Castañeda forma arte de siete artistas de la animación en Jalisco, que están dejando una gran huella en la historia del cine en México,

“Somos siete los que estamos en el Taller de Chucho y de alguna manera viene otra etapa en Guadalajara ya como una industria. Vienen varios largometrajes realizadas por estas nuevas generaciones. Guillermo (Del Toro) habla mucho de la continuidad, de sembrar y compartir”, finalizó Karla que está por terminar su tercer corto de animación.

Pinocho

Karla Castañeda forma parte de siete animadores que están llamando la atención fuera de México.

“Formo parte del departamento de arte en el Taller de Chucho y estaré en Pinocho. El trabajo será como una conexión entre Portland (Estados Unidos) y Guadalajara (México), donde haremos cinco minutos, que buscamos queden perfectos”.



