Presentan actividades del XXXIV Encuentro Metropolitano de Danza Contemporánea

Alta calidad técnica y propuestas de vanguardia de la producción local estarán presentes en el XXXIV Encuentro Metropolitano de Danza Contemporánea, que se celebra del 19 al 22 de septiembre en el Teatro del Centro de las Artes, reuniendo obras de siete exponentes, en funciones con entrada libre.

En la selección, realizada a través de una convocatoria abierta a la comunidad artística de la disciplina, se confrontan lenguajes, técnicas y elementos visuales de apoyo utilizados por los participantes.

El Encuentro Metropolitano de Danza Contemporánea es organizado por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE).

El director del Teatro de la Ciudad, Roberto Villarreal, destaca este evento como uno de los más longevos y tradicionales en el estado.

“Es un evento que lleva ya 34 años, comenzó desde antes de la creación de CONARTE, por iniciativa de varios grupos de danza que buscaban reunirse y presentar al público el trabajo que realizaban, producto del esfuerzo creativo de la escena de la danza contemporánea”.

Por su parte, Rualdo Rodríguez, coordinador de Danza en CONARTE, recordó el origen del encuentro que ha trascendido a diferentes generaciones de creadores.

“Reúne, desde hace más de tres décadas, el quehacer de la danza contemporánea en Nuevo León, en donde existe un movimiento importante, para lo que influyó mucho el trabajo realizado por los maestros fundadores de esta disciplina en el estado, entre los que podemos mencionar a Víctor García y Fernando Castillo, que en paz descansen, además de la fundadora del encuentro, la maestra Valentina Castro”, detalló.

Para esta edición se tendrá la participación de: Compañía Sunny Savoy, Cecilia Stöckli, Punto Vertical Escena, Hybrido FDT Dance Co., Don Cañalero, Los Unos y los Otros, Cuerpo Etéreo y Teoría de Gravedad.

El Encuentro Metropolitano de Danza Contemporánea se perfila como un espacio en el que interactúan exponentes y compañías de amplia y mediana trayectoria con las de reciente creación, enriqueciendo la experiencia, ya que cada generación muestra la forma en que interpreta y plasma sus historias sobre el escenario. Su identidad es un reconocimiento al maestro Marco Reyes por el registro fotográfico realizado en pasadas ediciones.

En la programación se incluye también el conversatorio titulado Moviéndose en el asfalto: reflexiones sobre la danza contemporánea en Monterrey, que se realiza el sábado 21 de septiembre, a partir de las 18:30 horas.

Aurora Buensuceso, de la compañía Teoría de Gravedad y que participará en el conversatorio, ve el encuentro como una plataforma que propicia el crecimiento de todos los exponentes.

“Proyectos tan persistentes como este nos hablan del deseo, ímpetu y fuerza de la gente que estamos haciendo danza, que requerimos plataformas y espacios para continuar presentando nuestro trabajo.

“Lo interesante es encontrar nuestras ideas con otras y poder crecer para poner a la danza en un mejor lugar y espacio a nivel estatal, ubicarla en el panorama nacional y en el ojo a nivel internacional”.

Fernando Gallego, de la compañía Cuerpo Etéreo, ahondó sobre el título D R A F T, espacio en Rojo, con el que recientemente estuvieron presentes en el Premio Nacional de Danza Contemporánea, obteniendo preseas en las categorías de Mejor Iluminación y Mejor Intérprete Femenino para Brisa Escobedo.

“Cuerpo Etéreo tiene años participando constantemente en el encuentro. Para esta ocasión lo haremos con la evolución de este programa que hemos evolucionado, ahora añadiendo el nuevo fraseo llamado ‘espacio en rojo’, en una mezcla en la que se da seguimiento al trabajo de habitar el espacio y con una crítica a la violencia a las mujeres”, describe.

El XXXIV Encuentro Metropolitano de Danza Contemporánea cuenta con exponentes que han demostrado su calidad en escenarios locales, nacionales y, en algunos casos, internacionales, con funciones en encuentros y festivales especializados.

PROGRAMA XXXIV ENCUENTRO METROPOLITANO

DE DANZA CONTEMPORÁNEA

Teatro del Centro de las Artes

Entrada libre

· Otro sitio – Compañía Sunny Savoy

Jueves 19 de septiembre. 20:00 horas

· Influences can be subtle – Cecilia StöCkli y Punto Vertical Escena

· On my own – Hybrido FDT Dance Co.

Viernes 20 de septiembre. 20:00 horas

· Conversatorio Moviéndose en el asfalto:

Reflexiones sobre la danza contemporánea en Monterrey

Sábado 21 de septiembre. 18:30 horas

· Desierto – Don Cañalero

· KELLI. Obra de danza en tres partes – Los Unos y los Otros

Sábado 21 de septiembre. 20:00 horas

· D R A F T, espacio en Rojo – Cuerpo Etéreo

· La mudanza 17 – Teoría de Gravedad

Domingo 22 de septiembre. 19:00 horas