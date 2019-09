Shanik Aspe aprende a cuidar sus palabras

Shanik Aspe es intensa por naturaleza, y sus propias inquietudes suelen llevarla a explorar nuevos territorios.

La conducción y la música son las áreas que le interesa desarrollar y en entrevista nos habló sobre sus proyectos y cómo ser una "villana" con sentido en Este es mi estilo, el programa que recién se estrenó por TV Azteca.

Bajo la conducción de la siempre fashionista Vanessa Claudio, llega una recargada temporada.

Shanik Aspe y David Salomón continuarán con sus duras y objetivas críticas, pero no estarán solos en la mesa, pues recibirán al fashionista, cantante y escritor: Apio Quijano, quien se integrará de manera oficial después de su breve, polémica y exitosa participación en la temporada anterior.

“La primera temporada la sufrí, estaba bien emocionada, pero la sufrí porque a pesar de lo que pudiera pensar la gente yo soy muy distraída y vivo en otro mundo. No voy por la vida analizando el look de la gente diciéndoles: te ves bien o mal. Era bien difícil, porque yo decía: 'va en contra de mi ser pero al mismo tiempo quiero ayudar'. Soy mujer y siento que cuando una mujer le dice a alguien te ves medio llenita, es como decirme: 'ay si, seguro tu vomitas' entonces hay que tener un tacto para decir las cosas. Te lo prometo llego a mi casa y digo Dios guárdame y cuida mi boca de decir cosas que no lastimen a nadie, que dañen a la gente,porque las palabras en nuestras bocas pueden ser un arma pueden herir más profundamente que un golpe”, dijo Shanik durante la entrevista con Publimetro.

En esta nueva entrega, el show tiene a ocho mujeres sin experiencia en el mundo de la moda pero sí, con el gusto por las tendencias. A lo largo de las semanas el jurado será el encargado de analizar los outfits que las participantes luzcan en cada pasarela. La que logre el mayor puntaje en cada programa, será denominada: la ganadora del día.

“Por eso busco decir cosas inteligentes que puedan aportar un poco, he ido trabajando en ese equilibrio pero siempre siendo honesta conmigo, porque a parte la moda es subjetiva. Hay que decir cosas que pueden aportar cosas a su vida. El tema de calificar es todo un arte y ha sido lo más difícil, es dar la calificación más justa, así que he tratado de mejorar y le pongo mucho cuidado. En esta segunda temporada hay mujeres de 70 años, una curvy y gente real, que no tiene conocimiento de moda pero quieren verse lindas con un presupuesto accesible. Se verá la evolución, además del entretenimiento es una asesoría gratuita de lunes a sábado”.

La fashionista ha marcado tendencia en cada emisión de Este es mi estilo; además apoya el talento mexicano.

“En México tenemos un talento incalculable de diseñadores, somos un país donde hay mucho corazón. Desafortunadamente no tenemos la posibilidad de que más gente conozca le talento, por eso quiero poner mi granito de arena para vestir los diseños mexicanos durante el programa”.

Enfrenta las críticas

Shanik Aspe reconoció que enfrentar a los haters en las redes sociales no es fácil, así que prefiere concentrarse en las críticas positivas y constructivas.

“Las redes sociales son bien chistosas. Hay dos tipos de seguidores: los que te aman y los que te detestan. En la redes sociales hay muchas críticas destructivas que hieren, pero eso no te aporta nada, es difícil separar eso para enfocarte a los positivos. Yo no me creo eso de ser la más bonita del mundo, eso son los retos bien fuerte de las redes sociales; al mismo tiempo son una manera de sentirme más cerca de la gente que me sigue”.

La música como terapia

Shanik Aspe está incursionando en la música, que se ha vuelto como un desahogo de sus emociones.

“Soy muy intensa y pasional, cuando lloro lo siento en el alma. Cuando escribí Ahora, la canción que le hice a mi esposo, quería plasmar ese sentimiento de lo que me hacía sentir. Ante la buena respuesta decidí seguir por el camino de la música, pero no sabe cómo me llovió con los comentarios: 'ahora resulta que quiere cantar' o 'que canta horrible', estaba tan molesta porque aparte no lo hago por fama, es algo que hago desde pequeña y me he preparado, porque a parte compongo, estudié música e instrumentos.

"Así que estaba tan enojada que quería pegarle a la pared y salió Guerreros, un tema intenso de rock para sacar la tensión. Estoy trabajando en un tema llamado Susana, así se llamaba mi abuela, es una canción que habla de la muerte, es una balada con un toque de rock más que para ella, es para esas personas que como yo han perdido a alguien y les ha costas trabajo superarla”.

La cantante añadió: “Es una manera de sacar mis emociones, escribir me funciona. También viene el tema Mil kilómetros que habla de la distancia, porque desde que tengo 18 años vivo lejos de mi familia, así que estoy haciendo el soundtrack de mi vida”.

Cuándo ver Este es mi estilo

15:00 horas se transmite Este es mi estilo de lunes a viernes por Azteca Uno; además de las Galas de Eliminación, los sábados a las 21:00 horas.

