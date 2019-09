Zero Zero Zero: el narcotráfico es un problema de todos

Claudia Pineda asistió al Festival de Cine de Venecia para para la premiere de Zero Zero Zero, una serie italiana cuya protagonista es a la cocaína y que tiene todo para convertirse en el próximo éxito televisivo.

Según comenta en entrevista para Publimetro la actriz mexicana, no se trata de una "narco serie" que glorifique el tráfico de drogas ni a los narcotraficantes, sino que busca hacer conciencia sobre la problemática tan grande que significa.

Un problema de todos

"Una vez que pasas un límite ya no hay marcha atrás. Todos debemos hacernos responsables y la sociedad tiene que abrir los ojos", expresa.

Pineda interpreta a Chiquitita, una mujer embarazada que vive en el mundo de los cholos en México, quien igual que otros personajes alrededor del mundo se ve involucrada con la cocaína, "está en todas partes, todos se ven involucrados", asegura la actriz.

Zero Zero Zero, basada en la novela CeroCeroCero de Roberto Saviano, gira en torno al tráfico de cocaína alrededor del mundo y como nos afecta a cada uno de nosotros sin estar directamente involucrados.

La serie tiene como escenario, Nuevo Orleans, África, Italia y México; y será estrenada el próximo año para diversas plataformas como Sky Italia, Canal + de Francia, HBO Europa y Amazon Internacional.

Es dirigida por Stefano Solima y producida por Richard Middleton, Janus Metz y Pablo Trapero; y entre las estrellas internacionales con las que Pineda comparte elenco están Gabriel Byrne, Dane DeHaan y Andrea Riseborough, además del mexicano Harold Torres.

Venecia la reconoce

Pineda viajo con parte del elenco y el director de la serie para presentar la serie en el marco del Festival de Cine de Venecia, en donde recibió el reconocimiento del público con un gran aplauso.

Además para Claudia Pineda representa un gran paso en su carrera, pues aunque ha sido participe de proyectos importantes como Dogma, Hasta que te conocí y La dictadura perfecta, la experiencia que pudo vivir en Venecia la hizo creer más en ella misma.

Actualmente se encuentra al aire con "Preso No. 1" de Argos y Tele Mundo; y finalizó las grabaciones de la serie "Todo por ti" de Argos para Netflix, por lo que sin duda, cuando se estrene Zero Zero Zero, la actriz estará en boca de todos.