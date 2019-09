Google sorprende a los fanáticos de Friends en su 25 aniversario

El buscador más famoso del mundo celebró los 25 años de la serie Friends, situación que también enloqueció a los fans.

Los seguidores de la serie de Warner deben de entrar y escribir el personaje de su preferencia para encontrar el bonito mensaje que le tiene preparado.

Por ejemplo don Ross se ve un sofá y si haces clic, la pantalla girará con el audio de Friends. Con Phoebe hay que tocar la guitarra para escuchar Smelly cat y más aún con una agradable animación.

Con Monica Geller sale una esponja para limpiar, con Chandler Bing aparece una silla reclinable al darle click que aparecerá el pato y el pollito. Con Joey Tribbiani se ha colocado una pizza y la sorpresa al darle click, es que aparece con toda la comida de la pantalla.

Finalmente con Rachel Green aparece un maniquí que ha sido llamado "The Rachel", que tiene su corte de cabello y su estilo muy particular será mostrado con imágenes.

THIS IS SO CUUUUTE😆😆

I miss these 6 friends so much😭😭#FRIENDS25 pic.twitter.com/j4sAoj3ZO9

— thispatheticgirl (@dispatheticgirl) September 19, 2019