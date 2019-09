Niegan acceso a Adela Micha a Televisa y a TV Azteca

La presentadora Adela Micha reveló que recientemente supo que está vetada de las televisoras de México: Televisa y TV Azteca.

Y es que desde que en 2016 terminó su relación laboral con la televisora de San Ángel, jamás imaginó que había quedado una mala relación con la empresa para la que trabajó más de tres décadas. No obstante, esta semana se presentó en la empresa junto a Rebecca de Alba y Susana Zabaleta para hablar de su espectáculo Los mandamientos de una mujer chingona, en donde reflexionan sobre el papel de la mujer y sus carreras.

A través de su programa La Saga, la comunicadora reveló que no se le permitió la entrada: "Ya no me dejan entrar a ningún lado".

Susana Zabaleta narró el incidente: "Fuimos a una entrevista a una televisora muy famosa de aquí y, entonces, ¿quién pasó? La morena (expresó refiriéndose a ella misma), ¿quién pasó? La güera ésta (señalando a De Alba) y a la Adela la dejaron afuera. Señores, no la dejaron pasar".

Pero el veto en Televisa no es el único en contra de Micha. Para promocionar su show, las artistas también recurrieron a TV azteca, y de acuerdo con Zabaleta, las entrevistaron durante media hora y les aseguraron que no había ningún problema con las tres.

"'¿No nos odia nadie?'. (A lo que les respondieron) 'No, no, las amamos, no hay ningún veto'. Corte A: recortada la entrevista (en las partes donde salía Adela)".

Micha dijo no saber a qué se debe el veto que tiene en ambos televisoras, pues una vez que terminaron las exclusividades es poco común que algún personaje reciba un veto.

El despido

En diciembre de 2016 se dio a conocer que Adela Micha estaba fuera de las filas de Televisa, empresa para la que trabajó 33 años. La televisora anunció diversos cambios en su barra de noticias y entre entre ellos estaba la salida del aire de La Entrevista por Adela.

El anuncio resultó sorpresivo para el público, pero también para la propia comunicadora. Ante los cuestionamientos que recibió sobre el tema, Adela escribió en su cuenta de Twitter: "Sí, sí es cierto y les agradezco a todos su cariño".

Meses después de su salida de Televisa, Micha emprendió un nuevo proyecto llamado Saga by Adela, que después se transformaría en La Saga, un programa donde entrevista a personajes de la política y el espectáculo en México.

