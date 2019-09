Revelan sueldo mensual de Pati Chapoy en TV Azteca

Hace unos días la revista TV Notas reveló que la situación laboral de Pati Chapoy en TV Azteca no es la mejor, debido a la lucha constante de poder que tiene con el director de Contenidos y Distribución, Alberto Ciurana, por lo que la televisora del Ajusto estaría pensando liquidarla.

Una fuente reveló a la publicación que es un hecho que Chapoy saldrá de la empresa pero directivos estarían esperando que renuncie para no liquidarla con 30 millones de pesos que le corresponderían por los 26 años que ha trabajado en la empresa.

Y es que, la misma revista afirmó que la comunicadora recibe un sueldo mensual de casi millón de pesos: "Es una de las figuras mejor pagadas de la televisión mexicana; gana alrededor de un millón de pesos al mes, y por el tiempo que ha laborado ahí, le tocan 30 millones de pesos de liquidación", dijo la supuesta fuente.

Y siguió: "Todos sabemos que Ventaneando es el programa con mayor audiencia de la televisora, pero por órdenes de Ciurana, le han cambiado el horario dos veces; además, en febrero le recortaron una hora de duración y desde el 12 de agosto le quitaron media. También despidieron al equipo de trabajo del programa; de 80 personas que lo conformaban, entre ellos reporteros y redactores, ya sólo quedan 40 y se viene otro recorte importante".

El informante también dijo que aunque Pati está harta de la situación, públicamente dice que está muy a gusto en TV Azteca, "Para no darle gusto a Alberto Ciurana".

"Ella está consciente de que Ciurana la quiere llevar al límite de hartazgo para que renuncie y así no la liquiden, pero no piensa irse así nada más; ella lo que quiere es que la despidan, con causas justificadas, para que la puedan indemnizar conforme a la ley. Ha estado ahí por 26 años y sabe que le corresponde una cantidad millonaria de finiquito; no va a ceder tan fácil, no se va a ir sin ese dinero".

