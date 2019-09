Tania Ruiz reacciona al disfraz de Peña Nieto en Nueva York

La modelo Tania Ruiz y el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto han logrado captar la atención de todos con sus polémicas apariciones. En esta ocasión, el ex mandatario y Ruiz fueron captados en Nueva York pero usando unos cómicos disfraces para no ser descubiertos por los paparazzi.

Sin embargo les resultó mal, pues fueron captados en un restaurante de comida japonesa en Nueva York y ahora las fotografías circulan en redes sociales en las que se puede ver a Tania Ruiz con un look "hippie" mientras que Peña Nieto optó por una peluca y una gorra.

Tú y yo este Halloween, disfrazándonos de "Peña Nieto y Tania Ruiz incógnitos"…

No sé, piénsalo😉 pic.twitter.com/FYt81mjMKc — Ixpanea (@ixpanea) September 18, 2019

Por lo que usuarios de redes sociales realizaron diversos "memes" de la pareja.

Tania Ruiz: «Mi amor ¿Por qué quieres que salgamos a cenar con disfraces?» Peña Nieto: «Estoy harto de las fotos y las burlas, ahora si, dile adiós a los memes». Twitter: pic.twitter.com/UZi6923wci — EL ELEGIDO (@Elegido123_) September 18, 2019

Tras las burlas, la modelo originaria de San Luis Potosí publicó una historia en su cuenta de Instagram una recopilación de algunos "memes" acompañado de un mensaje. "Me encanta sacar sonrisas. Bendiciones a todos", escribió.

