Tila María Sesto llega por primera vez a la CDMX con show de stand up

Aunque Óscar Martínez, cómico, standupero de origen yucateco, nunca pensó que alcanzaría el éxito en el mundo del entretenimiento con un personaje femenino, siempre tuvo claro que quería dedicar su vida a hacer reír a la gente con shows dinámicos, originales, pero sobre todo, que conectaran con sus emociones.

“El personaje de Tila surgió de una manera fortuita. Hace 13 años me invitaron a una obra de teatro a cubrir a un compañero que hacía un personaje femenino por algunos días, sin embargo, esa participación me inspiró a crear este maravilloso personaje que de ahí para acá me ha dado todo”, detalló el cómico en una entrevista a Publimetro.

El standupero, que por primera vez se presentará en la Ciudad de México con el show Ya siéntese, señora. Tila María Sesto, un monólogo de stand up en el que interpreta a una mujer de provincia, pero moderna, independiente y con mucho carácter, detalló que Tila, junto con él, ha tenido que evolucionar a los tiempos y espacios, pues “sé perfectamente que los shows tienen fecha de caducidad. ¡Expiran!”.

Por lo que ahora, Tila es una mujer “empoderada, fuerte, que ahora tiene una biografía que justifica lo que es y lo que hace”.

Para Martínez, la fama que alcanzó su proyecto y trabajo luego de compartir los videos de sus shows y hacer contenido especial para redes sociales, es un resultado esperado y casual.

“Lo que buscamos con Tila es generar una tendencia. Ahora es youtuber, es standupera, es un personaje que al igual que yo, se transforma y evoluciona como una persona real. Tratamos de vestir al personaje con ideologías que la lleven hacia las tendencias”.

Sobre su primera presentación en la CDMX, Óscar se dijo emocionado, pero también nervioso: “Estoy muy emocionado por estar en el 139. Yucatán es una isla, no nos llega mucha información de la República, aquí los reyes del stand up no pegan igual en otros lugares porque el humor es distinto, eso se entiende, pero que yo pueda llegar a una ciudad tan grande con una gran oferta cultural, es un privilegio que abordo con mucho coraje y seguridad”, dijo.

Y siguió: “Llevo 5 años trabajando para poder presentarme. Estoy nervioso, la variedad que tienen de comediantes en la ciudad es infinita, tienen todo tipo de clase de comedia, es un buffet donde hay mucho de dónde escoger, por lo que estoy emocionado, nervioso, pero estoy feliz”.

El show, a decir por Martínez, se trata de un monólogo con distintas temáticas que aquejan a las mujeres. “Tila no se deja ni se calla, es una mujer fuerte que siempre va cambiando, por o que el show es muy feminista; no en el sentido estricto de la palabra porque no es una cuestión que hable de los derechos de las mujeres, sino que habla mucho de los defectos de ser hombre y las ventajas de ser hombre, es muy bonito, muchas mujeres me comentan que le atino mucho a su sentir cuando se trata de la vida de pareja que tiene Tila, ese ha sido parte del éxito, que muchas mujeres se identifican con el personaje”, finalizó.

La fama por las redes

A pesar de su larga trayectoria en los escenarios como cómico, las redes sociales fueron un parteaguas en la carrera de Óscar Martínez, pues una vez que comenzó a compartir sus monólogos y shows a través de YouTube, logró acaparar la mirada nacional.

Con el video Cómo entender a un yucateco, el personaje de Tila se hizo famoso no sólo en México, sino también en varias regiones de Latinoamérica.

Dónde y cuándo

Sábado 21 de septiembre en el foro 139

21:30 horas entrada general

Nuevo León 139, colonia Condesa, CDMX

TE RECOMENDAMOS VER: