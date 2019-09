Gloria Trevi celebra su libertad a 15 años de salir de la cárcel

"Celebrando la libertad, y ustedes dicen que la libertad sabe a Gloria, pero no sabe a Gloria Trevi, sino sabe a la gloria de Dios, y mañana si Diosito quiere estoy en casa igual que hace 15 años… un 22 de septiembre me reuní con toda mi familia”, dijo entre lágrimas al hacer un en vivo en su cuenta de Instagram.

Gloria Trevi rompió en llanto ante sus seguidores al recordar el día que salió en libertad, tras vivir cuatro años en la cárcel.

Durante la transmisión, aseguró que después del concierto que ofreció en Chicago, estaría este domingo en casa y con su familia, tal como lo hizo el 22 de septiembre de 2004, el día en que respiró nuevamente la libertad.

Antecedentes

En el 2000 la artista protagonizó uno los escándalos más mediáticos del espectáculo, cuando fue aprehendida en Brasil junto a Sergio Andrade, el entonces representante y sus excoristas María Raquenel Portillo y Marlene Calderón, por violación, rapto y corrupción de menores; sin embargo, la artista quedó absuelta de los cargos.

Vestida de blanco y con una amplia sonrisa, Trevi saludó a un grupo de reporteros que esperaba entrevistarla antes de salir de la prisión Aquiles Serdán, de esta ciudad del norte de México.

"Estoy feliz, no lo puedo creer todavía, pero lo que se ve no se pregunta. En la mañana y durante el transcurso del día me sentía como que estaba en una película del oeste antigua… con la soga en el cuello esperando a que me ahorcaran o que llegara el vaquero a salvarme, dijo Trevi a su salida de la cárcel.

Trevi fue detenida en enero del 2000 junto con Andrade y Portillo en Río de Janeiro, donde vivieron durante más de un año luego de escapar de México para evitar su aprehensión.

Los tres fueron transferidos a una cárcel de Brasilia, desde donde intentaron evitar su extradición. Durante ese período, Trevi se embarazó y dio a luz en prisión. Exámenes genéticos determinaron que el bebé era de Andrade.

Trevi fue extraditada a México en diciembre del 2002 y unos meses después ocurrió lo mismo con Portillo.





