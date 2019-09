Regina Pavón hará su primer desnudo en la serie Todo por ti

Monarca, la serie producida por Salma Hayek para Netflix, se ha convertido en la segunda serie más vista a nivel nacional, solo después de la española Élite, de acuerdo con un top publicado por la plataforma, que ya prepara una segunda temporada.

Regina Pavón nunca imaginó que aquella llamada de Salma Hayek le daría tantas satisfacciones en su carrera y fue la misma actriz que habló sobre este buen momento por el que pasa.

“Estoy emocionada de platicar ya de la serie que traemos. No conocía en persona a Salma Hayek, pero ella nos conocía a todos por Skype, siempre estuvo súper involucrada en el proceso. Por ejemplo, cuando me quedé en las serie fue chistoso porque recibí una llamada de un número muy extraño, porque no era de México y AL contestar había mucho ruido: '¿Quién habla?', pregunté y respondieron: 'Salma' y repetí: '¿Qué Salma?' y sólo dijo: 'Te quedaste en la serie Monarca, bueno me voy a subir a un helicóptero… adiós', compartió Regina Pavón cuando Salma Hayek le notificó -personalmente- que estaba dentro de la serie.

Regina Pavón hace el papel de Lourdes, hija del personaje que hace el actor Juan Manuel Bernal.

“Soy hija de Juan Manuel Bernal, uno de los tres hermanos Carranza. Mi papá siempre ha sido la persona que ha manejado la empresa. Soy una chava de 23 años que trae muchas problema de drogadicción, pero me rehabilitó para apoyar a mi padre ante la muerte de mi madre”.

La actriz estuvo en Jalisco para filmar alguno capítulos en Teuchitlán, en dos haciendas en Tequila y pasear los fines de semana en Guadalajara.

Regina comenzará a grabar un nuevo proyecto con Televisa, a parir del 28 de octubre que forma parte de Fábrica de Sueños, que arrancó con La Usurpadora y sigue con Cuna de lobos.

Primer desnudo

Regina Pavón disfruta el buen recibimiento de la serie Monarca, pero ya tiene otra serie para Netflix que se titula Todo por ti.

“Terminé la serie de Argos para Netflix que se llama Todo por ti, es un thriller muy padre es como de los proyectos más orgullosos de mi vida, en el que participan Maite Perroni, Jorge Poza, Erik Hayser que se estrenará en el primer trimestre de 2020. Además hago mi primer desnudo en la serie, fue un reto como actriz. Mi mamá es Maite, quien hace una abogada impresionante muy diferente a como la hemos visto, es una hermana para mí”.

La actriz añadió, “durante la serie pasé por un proceso muy fuerte, a nivel personal por eso el proyecto es muy especial”.

