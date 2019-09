Bronco, la serie mostrará triunfos y fracasos de la agrupación

Una de las agrupaciones que marcaron la música grupera de México sin duda es Bronco, que con éxitos como Que no quede huella, Amigo bronco, Sergio el bailador, Con zapatos de tacón lograron dejar un legado en el género regional mexicano. En esta ocasión, la mítica banda contará su historia de triunfos y fracasos por medio de una serie que se trasmitirá por TNT.

En entrevista con Publimetro, los protagonistas de esta historia confesaron los retos de representar a los músicos que integran a esta agrupación.

“Es un honor y una suerte inigualable, yo pienso que cualquier acto puede tener trabajo y éxito pero nunca la suerte tan grande representar personajes tan emblemáticos y tan queridos como el público como estos (…) Más que hacer una copia nosotros rendimos un homenaje no nada más a la leyenda viviente que engloba Bronco, sino a las personas, a los seres humanos que conforman a esta banda porque detrás hay mucho sudor, lágrimas, trabajo y eso es lo que vamos a mostrar, no es como en otras series que es sexo, drogas y rock and roll, acá no, aquí es música, mucho esfuerzo, mucha pasión por lo que hacen y mucha honradez”, mencionó el actor Luis Alberti, quien interpreta a Lupe Esparza.

Asimismo, el actor Yigael Yadin confesó que tuvo que subir 28 kilos para interpretar a José Luis Choche. “Al principio subí 22 kilos, luego otros seis más y ahorita, tras las grabaciones, estoy regresando a mi peso original”, destacó el histrión.

La serie está protagonizada por los actores Luis Alberti como Lupe Esparza, Yigael Yadin como Choche, Baltimore Beltrán como Javier Villarreal y Raúl Sandoval como Ramiro Delgado.

Los actores explicaron que con esta serie buscan llevar el legado de Bronco a las nuevas generaciones. “Yo era un niño en la década de los 80, entonces conozco perfectamente la música de Bronco y me sorprendo que hay jóvenes que no conocen mucho sobre ellos y queremos mostrar el legado de esta agrupación”, comentó Luis Alberti.

Durante la presentación de la serie uno de los invitados de honor fue Lupe Esparza, quien agradeció a los actores por darles la oportunidad de contar su historia. “Creímos que la historia de Bronco ya estaba contada pero no, agradezco a todos los que participaron en la creación de este proyecto”, dijo.

También adelantó que Bronco sigue en pie y tienen muchos proyectos como el lanzamiento de su nuevo disco Bronco por más conformado por temas inéditos compuestos por José Luis Roma, de Río Roma, Espinoza Paz, Oswaldo Villarreal y Pablo Johnson.

Sin restricciones

Los actores de la serie señalaron que esta serie no sólo mostrará los éxitos de la agrupación también contará los años de esfuerzo que tuvieron que pasar para ser reconocidos, así como su separación y pleitos.

“Pasaron muchísimas cosas, estamos contando la historia de una banda que llegó a ser emblemática en toda Latinoamérica, que llegó a todo el mundo, entonces es una historia de 40 años. Hubo tragedias, conflictos cuando se separaron, pleitos, todo eso sí está. En la serie mostramos muchos de sus éxitos desde que iniciaron con lo cual van poder disfrutar de la música que la da sustento Bronco”, aseveró Luis Alberti.

La anécdota

Luis Alberti mencionó que antes de iniciar el rodaje logró platicar con Lupe Esparza, quien le comentó aspectos de su vida personal. Además, lograron reencontrarse en la filmación de la serie en al Auditorio Nacional.

“Tuve una entrevista con Lupe antes de empezar y me platicó muchas cosas de él y después convivimos con ellos en el Auditorio Nacional cuando hicimos la escena que grabamos en uno de sus conciertos y pudimos reconocernos, grabamos la escena frente a ellos y fue increíble”, afirmó.

Estreno

La serie se transmitirá por TNT el próximo 24 de septiembre y estará basada en el libro de Lupe Esparza.

