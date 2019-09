Sylvia Pasquel le da la espalda a los comentarios venenosos

Sylvia Pasquel es una actriz que ha experimentado todo tipo de momentos en su carrera artística, desde reconocimientos, popularidad, polémicas, rumores, pero sobre todo aspectos que tienen que ver con la familia.

La actriz mexicana atesora su experiencia, porque le ha permitido vivir más cosas buenas que malas en sus 51 años de trayectoria.

“Has sido pocas malas, realmente no me puedo quejar. Ha sido una carrera de mucha cosas bonitas, de compartir cosas positivas y proyectos importantes. Mi carrera es hermosa y con mucha comunicación con el público. Las generaciones van y vienen, porque la televisión, el teatro y el cine te hacen estar vigente entre el público”, dijo Siylvia Pasquel.

Como buena guerrera en lo profesional y personal, ha enfrentado todo tipo de situaciones que se generan en su famosa familia, liderada por Silvia Pinal, y que suelen estar continuamente en las tendencias de las redes sociales.

“Lo que me gusta de la tecnología es la rapidez con la que puedes llegar a otra parte del mundo, cómo una noticia puede ser viral en fracción de segundos. Hay cosas que me gustan de la tecnología pero otras que no, como los haters, gente que nada más se mete a opinar pura mala onda, esa personas que no están contentas con nada en la vida, y lo único que hacen es hacer algo positivo para hablar mal de eso y echar veneno, es lo que no me gusta. Al final del día internet puede ser muy malo, lo que me gusta es como traer un diccionario en la mano”.

Sylvia Pasquel participó en la cinta Nadie sabrá nunca, que ya puede verse por Netflix.

Dinastía Pinal

Sylvia Pasquel habló sobre el momento que vive la dinastía Pinal, que suele ser atacada, pero que ya aprendió a no dejarse llevar por los comentarios.

“Amo a mi hija, amo a mis nietas, amo a todas las mujeres y hombres de mi familia y yo no tengo nada de qué hablar mal, al contrario, lo único que tengo es amor para mi familia. Brindamos amor de diferentes maneras, pero somos buenas personas”.

La hija de Silvia Pinal compartió su felicidad, ante la llegada de Apolo, el nuevo integrante de la familia: “Estamos felices, es un chamaquito precioso, re' bien portado, como hombre artista desde pequeño. Por fin mi hermano (Luis Enrique Guzmán) tiene un refuerzo, quien con tantas mujeres en la familia es muy ecuánime, tiene su carácter, pero tiene un don para tratar a las mujeres. Ahora estamos embobados con Apolo y todas estamos felices con el bebé, que trae un duende del tamaño del mundo”.

Reconoció que sí le gustaría hacer un proyecto con la familia, pero es muy complicado.

“A lo mejor si nos gustaría, pero quién los hace o quién lo propone, es difícil porque tenemos muchos compromisos, viajamos mucho, estamos fuera y sería difícil coordinarlo”.

Vigencia en el teatro

Sylvia Pasquel cumple cinco años con la puesta en escena de No seré feliz, pero tengo marido.

“Soy muy afortunada de tener una obra con la cual llevo cinco años recorriendo la República mexicana; además de seis temporadas en la Ciudad de México. Es una obra de las que he aprendido tantas cosas y en la que he ayudado a mucha gente, porque muchas personas se llevan un un mensaje y un aprendizaje, que les cambia un poco la vida. Explora las situaciones de abandono o rompimiento de una relación, pero lo importante es que se muestra que la vida no termina con una relación. Es una obra que no tiene tiempo, es atemporal, no tiene sexo ni género”.

En sus palabras

"Amo lo que hago, y nunca podrán decir que salgo a hacer las cosas con flojera".

Gira por México

Tepic. 24 de septiembre en el Teatro del Pueblo

Guadalajara. 25 y 26 de septiembre, 18:45 y 20:45 horas en el Teatro Galerías. Boletos de 250 a 450 pesos.

Puerto Vallarta. 28 de septiembre en el Teatro Vallarta



Tlaxcala. 29 de septiembre en el Centro Cultural Universitario



TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: