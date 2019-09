Ernesto Chavana confirmó que ‘Ema Huevo’ ya está en su casa

Después de algunas noticias falsas sobre el estado de salud de la modelo y conductora de televisión Madeleyn Ainley, mejor conocida como Ema Huevo, su compañero de programa y presentador Ernesto Chavana, confirmó por medio de una historia de Instagram que la edecán ya se encuentra en su casa, para continuar con la rehabilitación por el Síndrome Guillain-Barré que padece.

“Acabo de terminar una llamada con la mamá de Ema Huevo, para saber el estatus de salud de nuestra compañera, Ema Huevo salió del hospital, salió por qué los médicos terminaron el tratamiento y en el hospital es más perjudicial que esté ahí que en su casa, ya hicieron repito lo que tenían que hacerle, ahora es cuestión de esperar, de rehabilitarse, de trabajar, de motivar, incentivar, echarle ganas, y esperar 15 días para regresar al hospital y ver si ha evolucionado o no, si no es así tendrán que repetir el procedimiento que ya hicieron, según lo que he entendido”.

https://www.instagram.com/stories/ernestochavanaoficial/

El mismo Chavana, señaló lo delicado de la salud de Madeleyn, pues debido al tratamiento y los efectos del Síndrome Guillain-Barré no puede hablar.

“Trate de hablar con Ema Huevo, alcancé a escucharla intentando ella de hablar, le es muy difícil, prácticamente no le salen las palabras parece ser que trae catéter en el hombro o de la garganta, la dificultad en las extremidades para moverlas piernas, brazos, y la cosa no está fácil, está delicada”

Además pidió al público no creer ninguna noticia sobre Ainley, y descartó que ella llegue a estar presente en los eventos a beneficio que se realizarán para apoyarla económicamente, pues su situación aún es delicada.

“No crean las noticias que aparecen en redes sociales, que ella se va a presentar el viernes, que está bien, que todo esto es mentira, no hagan caso a eso, Ema Huevo esta delicada de salud, pero ya está en su casa, no está bien, espero que esto lo entiendan, es una enfermedad que llevará un tiempo, muy, muy largo, pero esperamos a que se recupere, los mantendré informados, y los eventos se seguirán realizando para apoyarla”, concluyó.