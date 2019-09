Karen Polinesia y Memo Aponte inmersos en la magia de 'Abominable

Un amigo abominable es la nueva película de DreamWorks Animation en colaboración con Pearl Studio, que cuenta la historia de Yi, una adolescente que vive en Shanghai y que, sin buscarlo, se ve inmersa en una aventura para llevar a una extraña criatura llamada Everest a su verdadero hogar. Pero no lo hace sola, también cuenta con la ayuda de Jin y Peng, quienes afrontarán sus diferencias durante el viaje.

Esta cinta animada cuenta con las voces en español de la influencer Karen Polinesia como Yi y Memo Aponte como Jin, quienes comentaron a Pulimento lo retos más grandes de hacer esta película.

“Es la primera vez que hago doblaje y estaba muy impresionada por todo el trabajo que hay detrás. Cuando llegué al estudio me dieron mi guión y me impresionó mucho todos los detalles que hay que cuidar para hacerlo (…) La conclusión que llegué sobre el mundo del doblaje es que es un arte porque son tantas personas involucradas desde la animación, sonido, edición, todo está tan detallado que es como crear algo pequeño que después crece y es asombroso. Si un actor no hace bien una parte creo que se nota en la película, entonces es el trabajo, empeño peo sobre todo la pasión y ahora entiendo por qué los actores de doblaje aman tanto su trabajo, es mágico”, mencionó Karen de 25 años de edad.

Además explicó que esta historia tiene implícitos diversos mensajes como el valor de la amistad, la naturaleza y la importancia de la familia.

“Creo que lo que viven los personajes en esta cinta es una realidad, por ejemplo Yi se refugia en su trabajo y en su mundo que se aleja de su familia porque no quiere tener estas batallas emocionales con ellos, entonces durante toda la aventura ella se da cuenta que su familia está ahí y que nunca la dejará sola. Abre los ojos ante eso y se da cuenta que su familia es la gente que te ama. También se puede ver una conexión muy importante con la naturaleza y el respeto que debemos de tenerle”, afirmó.

Memo Aponte destacó que su personaje corresponde a un adolescente que nunca se despega del su celular, por lo que explicó que como creador de contenido en Internet es importante que las nuevas generaciones tengan mantengan un equilibrio en el uso de éstas.

“Jin es un personaje que al principio es un poco odioso, está en su mundo y nunca se despega del celular pero poco a poco vemos que sus circunstancias van cambiando. En cuanto a las redes sociales y al uso de tecnología creo que debemos saber que todo en la vida debe tener un equilibrio, todo en exceso es malo pero también es buen o entretenerse y tener un herramienta de comunicación, sin embargo existe también esta parte de no solar el celular y se trata de encontrar el punto medio”, comentó el también influencer.

Los influencers y el doblaje

En los últimos años diversos creadores de contenido en plataformas digitales se han integrado al mundo del doblaje. Por esta razón, Karen Polinesia y Memo Aponte confesaron si actualmente los influencers están dominado este ámbito.

“Creo que nunca le puedes dar gusto a todos y siempre que te dan un personaje principal va a generar cierto disgusto, yo no estoy peleado con esto al final de cuentas yo empecé haciendo doblaje y también hago videos en YouTube. Karen es al revés y no está mal, al final de cuentas es migrar de un medio a otro y no les está quitando el trabajo a nadie”, indicó Memo Aponte.

Fecha de estreno

La película se estrenará este 27 de septiembre en las salas de cine en México.

