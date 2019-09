Sarita revela verdadera causa de muerte de José José

La muerte de José José ha causado polémica debido a la poca información sobre los restos del cantante, pues la hija menor de "El príncipe de la canción", Sarita no ha dado información al respecto.

Durante una entrevista exclusiva para Univisión, Sarita afirmó que José José murió en paz, asimismo confesó que aunque no le gusta dar entrevistas lo hace por su padre. Además dijo que aún no decide si le organizarán un homenaje en México. "Siempre he sido muy privada pero sé que mi papá hubiera querido que hiciera esto por él (dar la entrevista)", dijo Sarita de 24 años de edad.

Entrevista Sarita 1 pic.twitter.com/zmjXjttitR — Miguel Andrés López (@aristemick) September 30, 2019

Causa de muerte

La hija menor del cantante mencionó que la muerte de José José fue inesperada "porque desafortunadamente el tenía una condición, su cuerpo estaba cansado pero se estaba recuperando poco a poco", destacó.

En la entrevista también dio a conocer que la muerte de José José no se debió al cáncer de páncreas que se le diagnosticó años antes. "No, no fue el cáncer porque aún llegando acá (Miami) él no tenía cáncer, en realidad es que él tenía una condición física y aún que estaba mejorando había momentos difíciles para él", destacó Sarita de 24 años de edad.

Sarita también reveló que su padre no dejó instrucciones tras su muerte, pues cuando hablaban del tema, lo tomaban a broma.

