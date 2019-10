Así le fue a Maluma al cantar tema de José José

Maluma resultó un fan de José José, y a manera de tributo decidió interpretar El Triste, a su estilo.

"Con mucho respeto me atreví a hacer esto.. Descansa en paz maestro. Música que vivirá para siempre", escribió el colombiano.

Los comentarios no se hicieron esperara y colegas como Pipe Bueno dijerom: "Como pa que digan que el bebé NO canta jajajajaj", compartió el cantante colombiano.

Mientras que Camila Fernández agregó: "Uyyy nonono", escribió junto unos corazones.

La mayoría de sus seguidores agradecieron el detalle de recordar a José José, ante su reciente muerte.

También hubo personas que criticaron – fuertemente- la hazaña del exponente del género urbano, al retomar el tema más emblemático del Príncipe de la Canción.

Te dejamos algunos de los comentarios en sus redes sociales:

"La mejor versión de esa canción…. uffff me encanto!!!".

"Omg I’m in tears, what an amazing voice and such a beautiful tribute to Jose Jose. Love you Maluma".

"Maluma, baby, estás a tiempo de cambiarte de género".

"Sólo hubieras puesto una foto de José José, te hubieras guardado el canto tío".

"NoCantas #NoBailas #NoEresVedette #NoEresActorComedianteODramatico. #JoseJose desde su su tumba está retorciéndose al escuchar esto".

"Muy lindo pero zapatero a su zapato en el género!!!!además, ni termine de ver el video y cambié no pegas la verdad!!! quédate con lo urbano que ese si es tu estilo!!!".

*se vuelve a morir* 💀

-José José escuchando “El Triste” por Maluma. 😷🤮 pic.twitter.com/GSoUJ08e0t — Mike (@mikestuits) September 30, 2019

"Ni siquiera se sabes un clásico de todos los tiempos".

"Bien cerradita deben tener la boca quienes dicen que no hay talento ahí, demostrado que tiene buena voz y no sólo para reaguetonear".

"Pfff.. colgarse de alguien como "El Príncipe de la Canción"… es de muy mal gusto. Ni se la sabe, la tiene que leer. Que ascooo. Ugh".

"Que locos son todos! El no estaba en un concurso de imitación, el no tiene por qué cantar exactamente igual, si no es su tipo de voz (soprano, meso soprano, tenor, etc…) obvio no sería lo mismo, dejen de joder y vivamos el gesto".

"Una verdadera falta de respeto. Que homenaje ni que ocho cuartos. Aquí está comprobado que cantar y perrear son cosas muy distintas. Y si hablamos de cantantes; el príncipe era el número uno y no fregaderas".

Hablando de otra cosa , me gusta la música de @Maluma con algunos peros, pero después de oírlo cantar la canción de José José . Mi admiración . No comentaré ni leeré . He dicho ! — Iván Cancino (@CancinoAbog) September 30, 2019

