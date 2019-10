Esta era la última voluntad de José José

La polémica en torno a la muerte de José José continúa.

Han pasado más de 48 horas de que se dio a conocer el fallecimiento del intérprete de El triste y aún no se sabe con certeza dónde está su cuerpo.

El cantante murió en un hospital de Miami, ciudad donde vivía con su esposa Sara e hija Sarita, sin embargo ninguna de ellas han dicho qué ha pasado o qué pasará con los restos de José José.

Se espera que se haga un homenaje en México, el cual ya lo confirmó su hija menor, peor también aclaró que quiere hacerle una despedida en Miami. Mientras que sus hermanos José Joel y Marysol siguen esperando de lo que pasará con su padre, ya que no han podido ver el cuerpo y ya les han explicado que el certificado de defunción tarda cinco días después del deceso, de hecho ellos han declarado que no tienen certeza de nada y hasta que no vean los restos de su padre no van a creer nada.

Otra pieza clave de la polémica ha sido su ex representante Laura Núñez quien también se encuentra en Miami, junto a los hijos mayores del cantante, y fue ella quien reveló la última voluntad de el Príncipe de la canción. Según contó José José quería que sus restos estuvieran junto a los de su madre y quería ser velado en la Basílica de Guadalupe.

