Juanes refresca su lenguaje musical

Juanes está de fiesta, no sólo por gozar de la vida, sino porque este año celebra sus 20 años de carrera musical, 20 años de que salió su primer disco, el próximo lanzamiento de su disco y el reconocimiento que le hará el Grammy Latino como Persona del Año.

En entrevista con el cantautor colombiano compartió su agradecimiento por permanecer en esta profesión que le ha brindado tantas satisfacciones; además compartió su opinión sobre las colaboraciones y cuáles son sus pendientes a corto plazo.

¿Un año importante para la carrera de Juanes?

— Si, la verdad estoy muy contento celebrando la vida primero que todo, porque respiro y tengo a mi familia, pero obviamente por todos estos años de mi carrera que han sido tan importantes.

Ahora con la designación de la Persona del Año y también con mi lanzamiento del nuevo álbum que saldrá en noviembre. Así que estoy celebrando, así que sí, tienes toda la razón, es un año importante.

¿Te has sentido limitado alguna vez?

— Cuando amas lo que haces, la realidad es que no te das cuenta de cómo pasa el tiempo y a qué velocidad. Lo que si te puedo decir es que miro atrás y digo: '¡Wow! Han pasado 20 años… ¡Dios mío esto es increíble'. Me siento muy agradecido de todo lo que ha pasado y como muy feliz.

Creo que en el camino de la música, de la vida, no siempre se puede llegar a donde uno quiere, aún siento que es mentira, ¿me entiendes? [risas], es un poco extraño.

¿Cómo te sientes al ser parte de este fenómeno de la música colombiana?

— Para mí, en mi corazón, Colombia siempre está en un lugar privilegiado, porque es el principio y el fin de mi vida. Retomé el vallenato, que es una género musical que es demasiado alegre y a mí me hace mucha falta esa alegría.

Creo que en la canción de Bonita fue como perfecto, además con la energía de Sebastián Yatra que se sumó. Llevamos mucho de Colombia para el mundo con una luz buena onda, para que la gente se divierta, que la pase chévere y también conozcan esa parte de mi, porque eso eso hace parte de mi personalidad.

¿Qué tanto experimentaste para el nuevo disco?

— El disco saldrá el 22 de noviembre. Han sido meses de estar trabajando un poco con la música que me encanta, con el folclor y la cumbia que me encanta; es un ritmo muy especial, porque une todas las regiones de México hasta la Patagonia con el vallenato, con la música guasca, el reggae y un poco de rock, de alguna forma encontrando una manera distinta de hacer canciones.

Tuve la oportunidad de trabajar con muchas amigos diferentes, como productores y compositores, fue una oportunidad de dejar aire fresco y refrescar ese lenguaje mío, es un disco muy alegre, muy para bailar, para estar sonriente y feliz. Las letras son de amor, propias de la vida e ideas que se nos ocurren o imaginamos.

¿Cuáles podrían ser las ventajas de las colaboraciones?

— Me parecen que están bien. Hay momentos como para todo en la vida. La colaboración es como la oportunidad de sumar energía con otra persona, que viene de un lugar distinto con otra infomación, y esa mezcla suma.

En este álbum tengo varios invitados como Crudo, un rapero de Medellín es muy bueno y me encanta lo que hace; además de Lale Ebratt, la diversidad suma energía bonita al álbum, pero también hago canciones solo y me voy repartiendo eso.

¿Cuál es la mayor lucha de Juanes?

— Simplemente soy una persona común y corriente que tengo interés en algunos temas y en otros no, como todas las personas. Hay cosas que me llaman la atención, que soy sensible con eso y digamos que no es tanto alzar la voz, sino que es como una forma de pensar y ver el mundo .

Cada quien tiene la manera de ver al mundo y a veces siento que hay cosas que no están bien, pero no es nada más que eso, son expresiones y decir lo que siento.

¿Tienes algunas inquietudes alternas, como hacer un libro o documental?

— Si hemos tenido ideas de hablar de eso, pero no hay nada concreto. Lo más importante es poder seguir haciendo música, seguir componiendo y seguir tocando en vivo, ese es mi fin, no tengo más que esté buscando.

Estoy muy contento de regresar a México, para mi poder subir al escenario con mi guitarra y banda para encontrarme con mis fans, es lo más grande. Nos hemos preparado toda la vida para eso, el show está precioso, tiene buena energía , buen onda y la gente la va a pasar bien, de principio a fin.

¿Cómo tomas la llegada de homenajes y reconocimientos?

— Si me preguntas si estoy preparado para eso o no, no tengo ni idea, porque nunca he estado en algo así [risas]. Es la primera vez que me tocan, es raro, pero al mismo tiempo es un agradecimiento con mis colegas, con la Academia y la vida en general, porque he tenido la oportunidad de desarrollarme como persona y expresarme ante el público.

Tengo la alegría de que mis sueños se cumplieron y los que tengo hoy, quiero que se cumplan también, son una motivación para seguir trabajando.

Grammy Latino

Como reconocimiento por su arte creativo, sus esfuerzos humanitarios sin precedentes, el apoyo a artistas emergentes y sus contribuciones filantrópicas al mundo, el ganador de 24 Grammys Latinos y dos Grammy, JUANES, recibirá el reconocimiento Persona del Año 2019 de La Academia Latina De La Grabación, como parte de su vigésimo aniversario.

“Estoy trabajando muy fuerte en el estudio para hacer algo especial durante la ceremonia de los Grammy Latino, sobre todo por la designación como Persona del Año. Vamos a hacer algo bonito, que no va a representar toda mi carrera, pero si un poco de lo que es mi música. Será una momentos muy especial, donde estaré acompañado de amigos e invitados especiales”.

Nominaciones

Tres nominaciones para el Grammy Latino: Grabación del Año y Canción del Año . La ceremonia se realizará el 14 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Gira por México

Puebla. 12 de octubre en el Tecate Comuna.

Guadalajara. 18 de octubre a las 20:30 horas en el Festival Coordenada, explanada del Estadio Akron

Ciudad de México. 25 de octubre, Auditorio Nacional

León. 23 de noviembre en el Tecate Bajío, Autódromo León

