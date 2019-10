Periodista confiesa cuánto le pagaron a Sarita por entrevista

Tras la muerte de José José, Sarita causó polémica por conceder entrevistas exclusivas a dos programas de televisión:"Primer Impacto" de Univisión y "Al rojo vivo" de Telemundo. Por lo que mucho se especuló si la hija menor de "El Príncipe de la Canción" recibió dinero por dichas entrevistas.

Una de las entrevistas que más causó controversia fue la del programa "Al rojo vivo" realizada por la conductora María Celeste, en la cual Sarita reveló que sus hermanos, José Joel y Marysol sí sabían donde está el cuerpo de su padre José José; además confirmó que sí se le hará un homenaje en México y contó cómo fueron los últimos días del cantante.

Durante el programa "Ventaneando", Pati Chapoy le cuestionó a la conductora y periodista María Celeste -del programa "Al rojo vivio"- si le pagaron a Sarita por la entrevista exclusiva.

Ante la interrogante, la periodista confesó que no se le pagó nada a la hija menor de José José.

"Absolutamente no, no solamente no le pagamos a ella, no le pagamos a nadie, sino que ella tampoco pidió dinero, contrario de lo que se ha dicho por ahí y no la estoy defendiendo, estoy diciendo las cosas como son", dijo María Celeste.

