La magia de Disney llega a Amazon Prime Video

Amazon anunció un acuerdo con Disney de un año, trayendo títulos selectos de Disney a Latinoamérica a Prime Video. La colección incluye a una variedad de éxitos en taquilla aclamada por la crítica del catálogo de Disney, incluyendo a Captain Marvel y Avengers: Endgame de Marvel Studios, sus más recientes títulos animados como Ralph Breaks The Internet y Toy Story 4 de Disney y Pixar, así como muchas de sus películas como The Lion King, Aladdin y Mary Poppins Returns, por nombrar algunas.

A partir de hoy, y continuando a hasta Septiembre del 2020, el acuerdo también traerá una lineación de películas y series que van desde las películas de Pirates of the Caribbean y clásicos de Pixar como The Incredibles y A Bug’s Life, hasta galardonadas y aclamadas series incluyendo a Grey’s Anatomy, American Horror Story y How I Met Your Mother.

“Amazon está comprometida a traer el mejor contenido original y con licencia a sus miembros Prime Video a lo largo de Latinoamérica. La biblioteca de películas y series de Disney son algunos de los títulos más populares alrededor del mundo – nuestros clientes van a amar ver estás historias clásicas y recientes”, dijo Pablo Iacoviello, Jefe de contenido para Latinoamérica, Prime Video.

Comenzando el día de hoy, Prime Video estará agregando nuevas películas y nuevas series, dando a los clientes en toda América Latina acceso ilimitado en streaming a:

Los más nuevos éxitos taquilleros del Universo Cinemático de Marvel, incluyendo a Captain Marvel y Avengers: Endgame, junto con películas de las fases uno, dos y tres del UCM como Iron Man, Thor: The Dark World, Doctor Strange y Guardians of the Galaxy Vol. 2

Exitosas películas live action como The Lion King, Mary Poppins Returns, The Nutcracker And The Four Realms, Beauty and the Beast, Maleficent y su próxima secuela, Maleficent: Mistress of Evil

Épicas películas animadas incluyendo a Ralph Breaks The Internet, Big Hero 6, Tangled, Toy Story 1-4, Zootopia y Moana, así como amados clásicos en 2D como The Princess and the Frog y Lilo & Stitch

Todas las temporadas de las exitosas series Grey’s Anatomy, The Walking Dead, American Horror Story y How I Met Your Mother

Los títulos de Disney que están incluidos en este acuerdo estarán disponibles para ver en Amazon Prime Video en toda América Latina, al cual se puede acceder a través de apps para Smart TV, dispositivos conectados s internet incluyendo Fire TV, dispositivos móviles y en línea. Los miembros también pueden descargar películas en dispositivos móviles para verlas sin conexión a internet y sin costo adicional a su membresía. Prime Video está disponible para miembros Amazon Prime en México y Brasil como beneficio de su membresía.

