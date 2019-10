Publican fotografía de José José en el hospital

Mientras Sara Sosa, hija menor del cantante José José asegura que el cuerpo del cantante recibirá un homenaje en México, en redes sociales comenzó a difundirse una imagen del intérprete de El Triste como si se tratara de una foto reciente.

En la fotografía, que se tomó en 2018 en un hospital de México, se ve al Príncipe de la canción sonriente, recostado en una cama, en compañía de un médico del Hospital de nutrición.

El pleito entre hermanos

Sara aseguró que los restos de su papá no están en su poder, no obstante, lo traerá a México para rendirle un homenaje con su público.

La hija de José José ha tenido que pedir ayuda económica / Instagram

Luego de que José Joel y Marysol Sosa, hijos mayores del artista, solicitaran ayuda de la policía de Estados Unidos y de autoridades de la Secretaría Relaciones Exteriores, para localizar los restos de su padre, Sarita dijo que el cuerpo del intérprete “está descansando en paz y así lo hará hasta el día de su velada”.

“Nosotros no tenemos acceso al cuerpo. Las leyes de Estados Unidos son muy estrictas. Desafortunadamente, ni su esposa puede ver el cuerpo”, explicó en un comunicado.

“Pueblo de México, lo llevaremos a México para que puedan despedirse de él, les garantizamos que lo podrán velar. Les pedimos perdón por el silencio, hemos pasado un tiempo tan difícil y no se lo deseamos a nadie”.

Se dice que José José y sus hijos José Joel y Marysol estaban distanciados / Cuartoscuro

Por su parte, José Joel asegura que sigue sin saber el paradero de los restos de su padre: “ella no nos ha contestado nada, cuando intenté (acercarme a su casa) había policías y me retiré, tampoco se trata de hacer más bulla”.

Sarita dice no tener dinero para pagar el funeral de su papá La hija de José José ha sido apoyada por amigos del cantante

Señaló que él y Marysol tienen la “sana intención de ver el cuerpo de nuestro padre. Necesitamos saber de qué murió, no lo podíamos ver porque la niña no nos dejaba verlo, no se le dio el tratamiento necesario y han pasado tantas cosas. Esta situación es de no creerse”.

“Seguimos en la imperiosa necesidad de ver el cuerpo de nuestro padre, de saber las causas de muerte y después de ver la manera de llevarlo a nuestro México”, declaró a un programa de televisión.