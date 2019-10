Alex Fernández refresca el sonido del mariachi

Alex Fernández tiene bien claro su objetivo en la vida: tener una larga carrera musical. El cantante tapatío busca darle una continuidad a la dinastía que inició su abuelo Vicente y su padre Alejandro.

Por ahora, el gran reto es su debut en un palenque, que se presenta como una gran prueba.

“Obviamente apenas tengo un disco, pero no voy a cantar sólo eso, porque la gente no se sabe todas las canciones, eso es normal, sólo llevamos tres sencillos, que si formarán parte de esta presentación, pero queremos que la gente se la pase bien y tengan una experiencia increíble. Vamos a cantar varias canciones de mi abuelo (Vicente Fernández), como homenaje; también de mi papá. Ademas de artistas que me gustan mucho, que no necesariamente son de mariachi, pero les hicimos arreglos de mariachi para ver qué opina la gente; en total serán dos horas de conciertos”, dijo Alex Fernández.

Desde niño, el cantante fue espectador durante los conciertos de su padre en los palenques, incluso el mismo Alejandro Fernández tuvo se debut en ese foro al inicio de su carrera.

“La experiencia que he tenido es muy diferente, porque he estado muchas veces en un palenque y lo que se genera en el ruedo, ahora seré el protagonista. Te puedo decir que siempre he estado ahí y se cómo funciona todo, pero el cantar ante el público a 360 grados, de una forma más íntima, resultará una primera vez llena de emociones y quiero que sean parte de mi historia”.

Vicente Fernández ha sido el mayor promotor de su nieto, y que de alguna manera empujó a su nieto a iniciar su propio camino en la música.

“Yo no dije: 'Quiero hacer un palenque', a él (Vicente Fernández) le llegaron varias ofertas y propuestas, pero no me sentía preparado, porque no tenía el show estructurado, y fue hasta hora que mi abuelo me dijo: 'Creo que ya estás listo, ¿cómo te sientes para irte al ruedo?', a lo que contesté que ya me sentía listo. Entonces que mejor que hacerlo en mi tierra, en mi casa para mi primer palenque”.

Alex Fernández se encuentra puliendo los detalles de la gira, en especial lo que será la producción del show.

“Estoy involucrado en todo. Me considero una persona perfeccionista y me gusta exigirle a mi equipo y a mí mismo. Preparamos el show completo, no sólo para el palenque sino para las presentaciones normales, que ya está terminado. Se están haciendo las coreografías para los mariachis y ya quiero mostrarle a la gente todo lo que traemos”.

El intérprete de Te amaré aseguró que busca tener una carrera firme y siempre con los pies en la tierra.

“Como dice mi abuelo: hay que tener los pies en la tierra. Me gusta ser objetivo, porque vamos bien pero apenas llevamos un disco, un éxito y no me quiero avorazar, tengo que ir avanzando poco a poco”.

“Soy muy amoroso y romántico por eso me gusta cantar, porque es una forma de transmitir amor”.

Segundo disco

Alex Fernández ya se encuentra en los preparativos de su segundo material discográfico

“Estamos preparándolo, ahí va a notarse la frescura que le estamos dando al género ranchero. Ya tenemos las canciones, apenas las vamos a grabar pero serán 90% inédita con algunos covers".

Canción con con su abuelo y padre

"En cuanto al tema junto a mi abuelo y papá, apenas nos llegó la canción que parece es la buena. Mi papá ya le dio el palomazo, también yo y falta el más difícil que es mi abuelo, pero lo grabaremos los tres. Si me abuelo da el palomazo y fluye como debe ser, saldrá antes de que termine al año”.

Nominaciones al Grammy Latino

Alex Fernández obtuvo dos nominaciones a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi y Mejor Canción Regional Mexicana por Te Amaré.

“Cuando empezamos a hacer este proyecto nadie quería, a excepción de mi abuelo, que me fuera por este género, es mi favorito. No me importan las tendencias, quiero ser auténtico y disfrutar lo que yo haga, porque no es por negocio, moda o mercadotecnia. En los Grammy ya estaban apunto de quitar la categoría de este género. No voy a decir que yo lo rescaté, ni nada, pero se ha popularizado más y se ha puesto un poco más de moda. Estamos intentando llevarlo a las nuevas generaciones y eso es algo que no se aprecia en el primer disco, porque en el primero quisimos hacer algo muy tradicional, clásico y elegante, pero en el segundo revolucionaremos el sonido del mariachi”.

En Guadalajara

19 de octubre en el Palenque de las Fiestas de Octubre. Boletos 300, 500 y 800 pesos. VIP ya está agotado.

