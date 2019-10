'Más mascotas que humanos', el nuevo programa de Paul Stanley

Con el fin de crear consciencia sobre el cuidado y atención de las mascotas, el conductor Paul Stanley estrenó el programa Más mascotas que humanos, que se transmite por Unicable, el cual está conformado por diversas secciones en las que se habla sobre la importancia de ser responsable con los animales, además cuenta con especialistas e invitados en este ámbito.

“Hoy en día muchas personas prefieren tener perrhijos que hijos, entonces es importante que se den cuenta del cuidado que deben tener las mascotas, también hablamos de la adopción porque mucha gente compra o adopta perros y los termina abandonando o regalando. Habrá mucha información sobre eso pero con un tono divertido y desenfadado”, explicó el conductor.

Además destacó que expondrán los videos más divertidos de los animales.

“También mostraremos mascotas exóticas que la gente no sabía que puede tener en casa obviamente siempre desde el ojo de un experto, que no soy yo porque yo aprendo como público , pero tenemos a nuestra veterinaria zootecnista, Andrea Sumuano, quien nos resuelve todas las dudad. Asimismo está Sachi Tamashiro quien siempre está al pendiente del mundo animal y nos acompaña Bou (Golden Retriever) con quien tengo el gusto de conducir”, comentó el conductor de 34 años de edad.

Paul Stanley describió este nuevo programa como un espacio que brinda un mensaje lindo, de amor y cuidado para las mascotas, que es un tema que cada vez se hace más viral. Y aunque el conductor no es un experto en animales confesó que tiene dos perros que ama como si fueran sus hijos.

“Tengo dos perritos, soy de esos que no tiene hijos pero sí tiene perros, uno se llama Chester y otro se llama Paco, el primero es una mezcla con Cocker con Poodle y Paco es Golden con Poodle (…) Con este programa me he dado cuenta que sí es muy complejo el manejo de los perros y que no todos sabemos hacerlo bien o cómo educarlos. Por ejemplo yo veía que mi papá regañaba y le gritaba al perro, lo agarraba a periodicazos pero ya habían pasado 10 horas de que el perro se había orinado en la sala porque no sabía que después de 20 segundos si no regañaste al perro no lo va a entender”, indicó Paul, quien también es conductor del programa Hoy.

Entre los invitados que contará el programa se encuentran diversas celebridades que llevarán a sus mascotas como los actores Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, conocidos como Aristemo, así como Eugenio Derbez, entre muchos otros.

¿Dónde y cuándo verlo?

El programa Más mascotas que humanos se transmite todos los lunes a las 22:00 horas por Unicable con repeticiones los sábados y domingos.

