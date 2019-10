Ximena Navarrete celebra el estreno de 108 Costuras

View this post on Instagram

Este momento existirá en mi corazón por siempre como uno de los más especiales vividos. Un día como hoy 23 de agosto hace 9 años esto estaba pasando. Solo Dios, mi familia y personas muy cercanas que me conocen de toda la vida saben lo mucho que trabajé por lograr este momento. Que orgullo siento de haber podido poner a México🇲🇽 como número uno en el universo ! @missuniverse -take only memories leave only footprints-