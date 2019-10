Jary Franco deja el pop por el mariachi

El joven jalisciense Jary Franco, quien se dio a conocer en 2014 en el género del pop, con sencillos como: Nunca nunca, Uno en un millón y Tú; no se quiso quedar con las ganas de incursionar en el género de regional mexicano, el cual le apasiona desde niño.

Por lo que ahora con No me enseñaste, su nuevo sencillo con mariachi, el joven de 22 años le da un giro a su carrera y propone música fresca para el regional.

“Es una nueva etapa, el pop si fue para de mi carrera una etapa muy bonita, pero el regional mexicano es lo que siempre me ha gustado porque lo traigo desde niño, ahora que estoy en este género del Regional mexicano siento que estoy haciendo lo que más me apasiona”.

El ahora llamado Jary Franco, señaló en entrevista con Publimetro que a un principio y tras salir de su anterior disquera, pensó lanzarse como independiente, pero Universal Music volteó a verlo y ahora es quien lo está respaldando.

“Realmente llevo menos de un año con esta propuesta, la cosas se están dando de una manera increíble, a veces siento como que estoy soñando. Arranque con una canción de manera independiente que se llama No te miento, después vino Bipolar, y ahora No me enseñaste, que tuve el gusto de componer junto a Horacio Palencia, con muy buen resultado, además este es el primer sencillo que sacó con mi nueva disquera Universal”.

Aunque joven, Jary desea imponer un estilo original, lo hace desde su vestimenta y aseguró que será con el respeto que merece el género al que ahora le apuesta.

“No me queda más que prepararme y dar todo al mil, además este Jary es mucho más maduro, sabe hacia dónde va, lo que está buscando, y la verdad esa es la diferencia ahora con el regional, que es a lo que me quiero dedicar desde que estoy chico, es por eso me siento mejor y lo disfruto más”, concluyó.