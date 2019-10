Inés Gómez Mont fue operada de un tumor en el cerebro

Tras una serie de rumores sobre su ausencia de la televisión y redes sociales, la conductora Inés Gómez Mont utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores los motivos por los que se alejó del trabajo.

“Sé que han estado preocupados por mi ausencia en redes y en la vida pública. Como suele pasar, ya surgieron varios rumores en torno a mi silencio y no me gusta que se especulen cosas y sobre todo se digan relacionadas conmigo o mis seres queridos, porque si algo he sido siempre es transparente con ustedes”, comenzó a decir la presentadora a través de un comunicado.

La también empresaria detalló que “hace cuatro años fui diagnosticada con dos tumores cerebrales benignos”, por lo que en 2017 se le extirpó el primer tumor y, recientemente, el 19 de septiembre de este año, el segundo.

“Dado el diagnóstico, no se trataba de una cirugía urgente, pues sabía que podía continuar con mi rutina sin que esta condición me afectara. No obstante, el segundo tumor fue incrementado su tamaño por lo cual, el doctor decidió que era hora de someterme a la operación”, mencionó.

Por lo anterior, “mi vida laboral está en pausa, pues ahora estoy enfocada 100% en mi recuperación. Tiempo que me ha servido para percatarme, una vez más, de que no hay en esta vida nada más preciado que la salud”, agregó.

Pese a que Inés Gómez Mont prefería no hacer pública esta parte de su vida, compartió esta información con “el fin de desmentir algunos rumores y mentiras que han girado en torno a mi ausencia”.

