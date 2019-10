Camila prepara nuevo show y descarta hacer reguetón

Uno de los show más exitosos en México y Estados Unidos ha resultado ser 4 Latidos, donde Sin Bandera y Camila se fusionan en el escenario para todos sus seguidores.

Pero justo el cantante y compositor Mario Domm, líder de Camila, anunció que ahora que finalicen las más de 65 fechas comprometidas, comenzarán en solitario un nuevo espectáculo músical.

“4 Latidos termina en febrero o marzo por ahí y nosotros a seguir tocando. Estamos por abrir una nueva gira en Estados Unidos se llama Hacia adentro tour, Camila, y claro volver a Monterrey pero ahora solos”.

Domm señaló que este tour junto a Noel Schajris y Leonel García, los dejó más que convencidos de que la gente sigue prefiriendo la buena música.

“Sin duda teníamos la expectativa de hacer unos 20 conciertos y ya vamos para 65 o 70 conciertos, lo que nos reafirma que la gente sigue con las ganas de escuchar la música que tiene un contenido poético todavía, estamos muy contentos”, expresó.

Sobre los cambios en la industria musical y el reguetón como género de moda, el intérprete de Mientes, dijo que él nunca se sentaría a escribir música para subirse a la moda.

“No conozco otro principio, fui educado así y me parece que así debe ser. A mi me enseñaron a no robar, entonces a mi no me gusta hacer cosas que no, y aliarse con gente porque me conviene no me gusta, es como trata de robar audiencia y eso no me parece bueno, el hecho de no cambiar nuestras raíces por una tendencia musical me parece un principio básico de mi vida con el que nací y con el que crecí. Es como decir fíjate que me gusta mucho el ranchero y me interesa cambiar de género, pero sería un cambio radical y rápido porque tengo afinidad con la música mexicana, pero así como sentarme a escribir reguetón no me veo”, agregó.

Como autor, expresó que la música fluye por sus venas y sale por medio de las teclas del piano “Cuando me siento al piano pasa, no es un barco que yo pueda manejar, la inspiración pasa a través de mi y lo que sale es eso".

El show que presentarán el próximo 26 de octubre en la Arena Monterrey es un emocionante encuentro de dos íconos de la música en español que han cautivado a distintas generaciones a través de sus letras de amor y desamor, con las que todos se pueden identificar con el talento de: Leonel García, Mario Domm, Noel Schajris y Pablo Hurtado.

Mario Domm ya compone en inglés

El cantautor tiene más de 10 años viviendo en Estados Unidos, por lo que ya se siente con la confianza de poder cantar en inglés, y la sorpresa la podría dar en 2020.

“2020 es para poder cantar en inglés, por primera vez en mi vida, ya tengo tres canciones en inglés, y como vivo desde hace 10 años en los Ángeles, California, ya me siento un poco más tranquilo con el idioma, y será un buen momento para empezar a cantar en inglés”.

Sobre los temas, señaló que son originales y se apoya de un grupo de amigos para poder darle ese toque especial a estás nuevas canciones.

“Estoy rodeado de un gran equipo de americanos que me están ayudando con las letras en inglés. No estoy pensando en hacer colaboraciones, la propuesta es buena”.