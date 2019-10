Ed Maverick da rienda suelta al desamor

Eddie Saucedo, quien compone bajo el nombre de Ed Maverick, es un joven de 18 años, originario de Chihuahua, que se está perfilando como uno de las cantautores más fuertes de la música independiente, con sólo una guitarra, su voz, y unas letras poderosas llenas de amor y desamor.

“De repente odio y a veces me gusta este medio, es todo confuso. Entre tanta oleada de compositores solistas, es como decir: '¿qué chingados hago acá?', porque hay mucho talento en el país, y no más no sale; mientras que otros se quedan estancados porque algo falta o no le echan tantas ganas”, dijo Ed Maverick.

Franco, relajado y descubriendo los claroscuros de la industria de la música, reveló que ha tenido que adaptarse a la forma de moverse en ese “mundo”.

“Aprendo a tener paciencia y entender a ellos (fans), acoplarme a lo que la gente piensa; al final de cuentas, es uno contra un chingo [risas]. Confío en lo que hago, es sencillo y lo considero bonito, pero es muy raro. Está chido, independientemente de la etiqueta viral o famoso, si es resultado de algo chido de conectar con más raza, porque no hacemos esté pedo por feria o ser famoso, pero no me voy a poner a juzgar”.

El cantautor es el artista más viral de Spotify, de acuerdo a una historia que colocó la plataforma en su blog, ya que pasó de tener cinco mil streams a más de 500 mil diarios.

Su álbum acústico Mix pa' llorar en tu cuarto y Fuentes de Ortiz, ha aparecido en varios playlist de Latinoamérica.

“Quiero empezar a componer algo nuevo y experimentar con más instrumentos, que puede empatizar con el género y hacer cosas con los que pienso en este momento; por ahora, lo que menos predomina en mi vida es el amor. Quisiera comprarme un moto y lanzarme a todos lados, y si mi muero en el camino… no hay pedo, era por hacer lo que quería”.

La sinceridad tiene un límite

Ed Maverick es un gran seguidor de la música de Juan Cirerol que desapareció de la música por burlarse -fuertemente- de los que murieron en el sismo de la Ciudad de México.

“Hay un límite de la sinceridad, donde ya no estás siendo sincero, sino culero. Ese pedo fue delicado, técnicamente se burló de la muerte de varios personas, de su mismo país, eso si es una mamada. Me gusta su música y hay que aprender a separar al artista de la música, si está de la ver…, si lo que buscaba relevancia o ir contra alguien que le cayera mal en la Ciudad de México, pues sí hay un límite de ciertas cosas y estoy consciente de eso”.

Conciertos

Guadalajara. 10 de octubre a las 17:00 y 20:00 horas en el Teatro Galerías. Boletos de 200 a 450 pesos.

Ciudad de México. 23 de noviembre, Foro Felipe Villanueva.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: