Robert Redford recibirá presea en México

El legendario actor, director y productor Robert Redford será Invitado de Honor en la 17ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde recibirá la presea a la Excelencia Artística por su extraordinaria trayectoria y por las valiosas aportaciones que su trabajo ha hecho a la industria cinematográfica.

Dicha presea fue otorgada por primera vez al realizador mexicano Alfonso Cuarón en la pasada edición del festival.







Publicidad







Robert Redford es actor, director, miembro del consejo del Natural Resources Defense Council desde hace casi 30 años y cofundador del Centro Redford, junto con su hijo James Redford.

Un aspecto importante de su vida y carrera es el Instituto Sundance, que fundó en 1981 y que se dedica a apoyar y formar a guionistas y directores emergentes con visión, así como a distribuir nuevo cine independiente en Estados Unidos y el extranjero. Ha sido un destacado ambientalista y activista desde principios de la década de los 70.

La 17ª edición del FICM se llevará a cabo del 18 al 27 de octubre de 2019.

El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) tendrá un invitado especial en su 17ª edición. El actor, director y productor, Robert Redford, será galardonado con la presea a la Excelencia Artística por “su extraordinaria trayectoria y por las valiosas aportaciones que su trabajo ha hecho a la industria cinematográfica”.

Para premiar su trayectoria, el FICM le otorgará el premio a la Excelencia Artística, el cual fue otorgado por primera vez al realizador mexicano Alfonso Cuarón en la edición pasada del festival.

“¡Nos llena de entusiasmo la visita de Robert Redford al #FICM2019! Es un honor contar con la presencia de una figura fundamental en la historia del cine estadounidense, además de un ambientalista admirable. Sin lugar a dudas, será un momento histórico para el festival” señaló la directora general del Festival Internacional de Cine de Morelia.

¡Nos llena de entusiasmo la visita de Robert Redford al #FICM2019! Es un honor contar con la presencia de una figura fundamental en la historia del cine estadounidense, además de un ambientalista admirable. Sin lugar a dudas, será un momento histórico para el festival. pic.twitter.com/qxhUj4RV9D — Daniela Michel (@Daniela_MichelC) October 9, 2019

Programa de cine

Para celebrar su presencia, en el Festival de Morelia se proyectará una selección de su trabajo. Las películas que forman parte de este programa son:

Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969, dir. George Roy Hill)

All the President’s Men (1976, dir. Alan J. Pakula)

Ordinary People (1980, dir. Robert Redford)

All Is Lost (2013, dir. J. C. Chandor)

¿Cuándo?

La 17ª edición del FICM se llevará a cabo del 18 al 27 de octubre de 2019.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: