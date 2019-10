Christian Nodal: El reguetón, en cierto modo, no es arte

Christian Nodal mantiene su buen camino en la música, con una racha de conciertos en su mayoría con localidades agotadas. El joven cantautor brindó un concierto este sábado por la noche en el Foro Principal de las Fiestas de Octubre de Guadalajara ante casi nueve mil personas.





Previo a su concierto, el cantante reveló qué es lo que viene en su carrera con colaboraciones, disco nuevo y sus nominaciones al Grammy Latino, donde aprovechó para hablar de las reacciones de los reguetoneros.

“Quiero aprovechar para aclarar un poquito la controversia que hay de todo esto del reguetón y los Grammy. En los votos no se trata de quién es el más famoso, el más guapa o guapo, el que mejor baila, ni quien se viste mejor, ni nada de eso, se trata de quién es mejor musicalmente. Las personas que votan están relacionadas con al música dentro de la industria, es decir hay una fecha que debes de sacar el álbum para que puedas participar, es como un torneo”.

El compositor añadió, “por eso muchas personas se ofendieron porque el reguetón no, porque lo digo con todo respeto y cariño, es un género que me gusta, me divierte mucho y últimamente las canciones están súper chingonas, la neta. Le tengo mucho respeto, pero musicalmente hablando son pura computadora, puro auto tune, las letras dicen cosas o mensajes como: 'que me quepa en la boca', esto no es arte, de cierto modo, no es arte. Los que califican son puros músicos y les ponen esa música, pues -obviamente- dicen esto no es música. Para aclarar todas las cosas que han publicado se tienen que informar bien, aquí no hay mano negra, sino del respeto de la música”.

Christian Nodal comenzó su carrera a los 17 años, ahora con 20 años confesó que hace apenas tres meses ya disfruta al 100% su carrera.

“Puedo decir que desde hace tres meses he disfrutado más mi carrera, porque creo que ya me senté y analice todo mi punto, hay que recordar que comencé a los 17 años y empecé a vivir mi sueño demasiado rápido. Me costaba saber que estaba sonando en la radio, saliendo en la televisión y los medios querían saber más de mi vida privada, es difícil asimilarlo y fue apenas hace tres meses. Ya sé cuál es mi deber musicalmente hablando”.

Por lo pronto, el autor de Adiós amor lanzará su último sencillo, Si te falta alguien.

Alejandro Sanz y Alejandro Fernández

Christian Nodal compartió que estará en uno de los conciertos de Alejandro Sanz en México; además que dio dos temas para el nuevo disco de Alejandro Fernández.

“Este 31 de octubre en Veracruz, voy a estar cantando con Alejandro Sanz en su show y los que me conocen saben que es mi grande ídolo; también estoy trabajando en mi tercer disco".

Agregó, “le di canciones a Alejandro Fernández, fue porque estamos en la misma disquera, y me pidieron temas para él. Pensé que era pop, pero es de mariachi, así fue más fácil para mí (entre comillas). Trabajamos una canción que se llama Me duele que realmente la tenía pensada para mi tercer disco, pero creo que Alejandro le puede dar otra vida a esa canción y hacerla un éxito, le di dos canciones”.

Juanes, Mon Laferte y Reik, próximas colaboraciones

El cantante y compositor que se vienen varias colaboraciones musicales.

“Se viene dueto con Reik ya pronto con Juanes, porque en el siguiente disco hay varios artistas en la mesa; acabamos de hacer algo con Piso 21 y además estamos por concretar algo con Mon Laferte, no sé que género canta Mon, porque combina todo y es muy versátil [risas]. Con Reik hacemos una mezcla entre ranchero y pop”, señaló Nodal, que reveló que también está por lanzar un video con Sebastián Yatra.

Grammy Latino

Dos nominaciones al Grammy Latino: Mejor álbum de música ranchera/mariachi y Mejor canción regional mexicana.

La ceremonia se realizará el el 15 de noviembre en Las Vegas

