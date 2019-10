Danelly Elly emprende su propio camino en la música

View this post on Instagram

Hola mi nombre es Danelly y si estás leyendo este post quiero darte las Gracias por todo el apoyo que me regalas todos los días. Mucha gente me conoce desde que fui coreógrafa y corista de mi hermano Alex y otros me conocen por el programa La Banda y por supuesto MIX5. Acabo de sacar mi primer sencillo como solista y es algo muy especial para mi, cuando el grupo termino a todos nos dolió pero lo único que pasaba por mi cabeza era que este no será el fin de mi sueño es el comienzo de uno nuevo. Quiero darle las gracias por supuesto a todo mi equipo que sin ellos no estaría aquí y por supuesto a mi familia por apoyarme en esta hermosa aventura Quiero decirle que Dios siempre es bueno, nunca te rindas y nunca dejes que malos comentarios te depriman. Cree en ti y en tu talento y sigue hacía adelante y nunca mires para atrás y se volteas hacías atrás es para ver cuanto has logrado y todo el sacrificio que has echo para estar donde estás. COMENTA DE DONDE ERES #teampineapple ❤️ 📸 @wattleyph