La Mala Rodríguez abrió el camino de las mujeres en el hip hop

Antes de Rosalía, Tomasa del Real, Becky G, entre otras, una mujer lideraba el género en Iberoamérica: La Mala Rodríguez.

La Mala Rodríguez puede ser la rapera que alza la voz y se muestra segura arriba del escenario, pero cuando está abajo, es una mujer sensible y acepta que suele pasar por todas las emociones en un corto tiempo.

Desde sus inicios, se ha convertido en un referente en la escena urbana y se posicionó como la líder femenina del rap con su toque de flamenco en la voz y poesía sin límites, irrumpiendo en un mundo de hombres donde hasta entonces no había destacado ninguna mujer.

“Cuando empecé apenas había chicas. Estaba en un grupo de trece hombres, todos rapeaban sus experiencias, sus puntos de vista, pero no podía cantar ese tipo de visión, porque tenía que contar la mía. Que hoy en día haya otras chicas haciendo lo mismo, me parece súper genial, porque es así como debe ser. La música es un canal, donde lo que yo expreso se hace más rico”, dijo para Publimetro.

Recibe premio en España

La cantante española María Rodríguez Garrido, se hizo merecedora al Premio Nacional de Músicas Actuales 2019, que otorga el Ministerio de Cultura y Deporte de España.

Con su “hip hop aflamencado”, la artista ha incursionado con éxito en un mercado dominado por hombres.

De acuerdo al jurado del premio, se decantó por la cantante nacida en Jerez de la Frontera en 1979, “por ser pionera de un estilo como son las músicas urbanas que, desde su aparición hace dos décadas, se ha convertido en esencial en el terreno de la música popular”

A través de un comunicado, la institución española destaca que la aparición en la escena musical de la cantante y compositora, supuso una ruptura tanto por su música, como por su actitud y letras.

En sus redes sociales, la creadora del álbum Alevosía, que obtuvo un Disco de Oro por sus altas ventas, simplemente escribió: “Solo puedo decir ¡muchas gracias!”.

Abierta a la sexualidad

Con sus raíces flamencas, la rapera ha sido considerara de las mujeres más sexys de la escena musical.

“Siempre me ha gustado sentir mi sexualidad. Me parece que siempre se ha planteado como algo negativo y por eso he querido explorarlo de manera de que yo me concilie con eso. Siento que no hay nada malo, son lo ojos que te están mirando, que te encuentran algo negativo en sentir tu sexualidad. Soy una mujer, este es mi cuerpo, no tiene nada malo y no me avergüenzo, porque hay muchas maneras de mirar este asunto pero nunca he creído bueno el taparlo.

Añadió, "en mis comienzos, no quería mostrar mi imagen, mi cara, mi cuerpo, ni mi silueta porque quería que la gente conociera mi música, y no me identificara con una imagen; luego la vida me ha enseñado a reconciliarme con mi cuerpo, con mi sexualidad y con todo lo bueno de sentirte bien con tu físico y persona. Me gusta quitar los lastres de la sociedad que ponen como mensaje negativo. Hay que sentirnos bien en todas las pieles y formas, eso es bueno”.

