Nora Salinas dará cátedra de “amor”

La actriz regiomontana Nora Salinas está lista para darle vida a Laura en La manera más perversa, una puesta en escena que estrena temporada en el Foro Arcadia este lunes 14 de octubre, en la cual la trama está basada en una historia real.

“Cuando leí el texto sí me saqué de onda, porque pensé que me ofrecerían una comedia porque estoy en Simón dice, pero nunca me imaginé que me quisieran ver en un drama, es un súper reto, no estoy durmiendo por este proyecto, porque no puedo dejar de leer, estoy preocupada por todo”.

Para Salinas, ha sido además un reto el conocer más sobre el fanatismo religioso, sus factores y lo que conlleva, pues al ser una mujer creyente no quiere perder el objetivo del mensaje de la obra.

“Es una familia, el papá es político, esta mujer es “religiosa”, no viene especificado qué doctrina práctica, por lo que tuve que investigar qué es religión, qué es fanatismo, cuáles son las doctrinas para poder entender, porqué dije ‘a Dios no me lo toque’, porque yo tengo una relación hermosa con Dios, y poder entender qué es un religioso obsesionado con una doctrina es muy estricto; descubrimos haciendo estos estudios de mesa que esta mujer es una psicópata, pero se escuda en Dios, y también averigüé que los casos más horribles de matanza en el mundo son en el nombre de Dios”.

Laura es una madre entregada ciegamente a la palabra de Dios y a su hogar, con una fe ciega que la lleva a aplicar una disciplina férrea. Ella corrige y tortura sin cuestionamientos por parte de Gabriel (Fernando Lozano), su esposo, quien está dispuesto a todo con tal de proteger a su familia.

“Además tuve que estudiar qué es una sociópata, psicópata, sus comportamientos, cómo son en familia, ha sido un trabajo muy complicado para desmenuzarlo y poder hacerlo bien. Espero poder ayudar con esta obra, poder dar algún mensaje, y que sepan que quien tiene un problema pueda acudir a un psicólogo o psiquiatra para atenderse, porque siempre existe el qué van a decir, pero es importante que sepamos y podamos identificarlo”.

En la parte de la familia, Julio (Patricio Serna) acata las órdenes de la mamá, resignado. Eso hasta que bajo las notas de Bach el jovencito encuentra refugio en el amor y en Marcela (Anxel García), por lo que la actriz destacó la importancia de los valores y el amor.

Es importante ver dónde está el amor, a todos nos gusta que nos vean a los ojos, que nos abracen, nos apapachen, nos atienda, y ahora con eso de que todos traen un celular, ¿donde está el amor?, eso es muy importante y lo hemos estado perdiendo, los valores y las reuniones familiares, cada vez nos sentimos más solos”.

La también protagonista de la serie Simón dice, junto a Arath de la Torre, agradeció la oportunidad.

“Es regresar a casa, voy a estar más tiempo acá y eso es padrísimo, estoy muy contenta muy feliz y esto me hizo recordar muchas cosas, me da nostalgia”, concluyó.

Temporada de Otoño en el Foro Arcadia

La manera más perversa es una obra escrita por el director y productor argentino, Ricardo Travieso, el cual ha trabajado muy de la mano con Foro Arcadia, desde su apertura.

La puesta en escena forma parte de las propuesta teatrales que ofrece el recinto, donde participan los actores Fernando Lozano, Pato Serna, Raúl Orvañanos y Anxel García, con funciones los lunes a las 20:30 horas.