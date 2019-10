Adela Micha comparte su secreto para alejar a la gente tóxica

Adela Micha llegó a Guadalajara para promocionar Los mandamientos de una mujer chingona. Su figura no pasa desapercibida entre la gente, durante su estancia en un restaurante le preparan una salsa en un gran molcajete y ahí le dice al cocinero que se la haga picosa, lo que provoca las risas entre los presentes.

La comunicadora charló con Publimetro y confesó que vive una etapa de su vida, en la que manda a la chingada a las personas que no quiere en su vida.

“Llegué a un punto que ya las mandó a ese lugar [risas]. Estamos en un momento de nuestra vidas, donde nos podemos dar licencias que antes no, por muchos motivos. Ya hay mucha gente que mandó a la chingada o he mandado, porque estorba y me resulta tóxica, así que si no suma… adiós. Sí tengo filtro, no creas que voy por la vida mentado madres, a lo que me refiero es que ya no los tengo cerca y no tengo cerca nada que me resulte tóxico. Ahora, me puedo dar muchas licencias que antes no tenía, a la chingada lo que no sirva, eso es de una mujer sabia”, dijo Micha en entrevista con Publimetro.



La conductora reveló que es una mujer mala hablada, y eso lo disfruta.

“Soy una mujer mala hablada y honesta, a veces las 'malas palabras' son las únicas palabras que logran expresar lo que tú quieres decir. La gente que ha ganado premios Nobel de literatura han dicho que no hay buenas ni malas palabras, sino que hay que contextualizarlas. La censura no va conmigo. Hablamos de nuestras creencias, porque hay fe más allá de la religión y nuestros mandamientos”.

Adela Micha tiene en su diccionario personal, la palabra chingón que suele ayudarla en varios momentos de la vida.

“Me he dado cuenta que desde chiquita no me gusta que me digan: No o no hagas esto. Siempre he batallado con eso. Estamos en un momento que las mujeres, ni nadie, podemos dar un paso atrás en la libertad de expresión. La palabra chingona, chingón o chingonería define lo que queremos expresar sin rodeos. Es un homenaje a personas chingonas, así que no hay que regatear la palabra”.

Los mandamientos de una mujer chingona

Rebeca de Alba, Susana Zabaleta y Adela Micha comparten por primera vez el escenario para hablar del empoderamiento de la mujer.

Los mandamientos de una mujer chingona es un espectáculo protagonizado por tres mujeres que describen los retos y obstáculos que se les han presentado en su carrera.

“Siempre que me preguntan cuál es mi comida favorita, me gusta responder que el chile por picoso y picante, así es un poco este espectáculo pero también es muy descarnado. Creo que por primera vez vamos a escuchar a tres mujeres hablar de manera -incluso- brutal de lo que hemos sorteado y cómo lo hemos sorteado a través de tantos años de carrera profesional”, dijo Adela Micha.

“Hago cosas que no he hecho nunca en un escenario. Estoy entusiasmada pero estoy nerviosa y con la adrenalina en plena evolución. Mi hijo me dijo: 'que padre que vas a salir de tu zona de confort'. Le dije no manches, me la vivo saliendo de mi zona de confort, pero es cierto. Nadie nunca había pagado por ir a verme a un espectáculo, esa es la verdad”.

La conductora señaló que las mujeres siempre han sido excluidas, por eso la importancia de hablar sobre ello.

“No es un asunto de género pero sí las mujeres somos un grupo que hemos vivido de manera permanente excluidas, como si fuéramos una minoría y somos una mayoría. Nuestra generación pasó -particularmente- por ese tipo de cosas, eso lo vamos a compartir y transmitir. Nos divertimos, porque hemos hecho unas confesiones que verdaderamente, a pesar de que nos conocemos hace muchos años, hay cosas que yo no sabía de cada una de ellas y ellas se han enterado de cosas mías, es un espectáculo riquísimo porque hay de todo. Muy picoso y picante por las personalidades, es algo inevitable”.

Personalidades sobre el escenario

“Susana y yo somos las explosivas, las más temperamentales. Rebecca es como la templanza.Yo soy una mujer muy temperamental, apasionada y defiendo mi postura con mucha pasión. Creo que las tres somos muy apasionadas, cada una con una personalidad y carácter distintos, pero sí Rebecca es la más templada de las tres", concluyó Adela Micha.

Funciones en México

Puebla. 18 de octubre a las 21:00 horas en Auditorio Explanada Puebla

Guadalajara. 19 de octubre a las 18:30 y 20:30 horas en el Teatro Diana. Boletos de 350 a mil 100 pesos.

Monterrey. 22 de noviembre a las 19:30 y 21:30 horas en Showcenter Complex

