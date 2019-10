Conciertos que llegarán a la pantalla grande

El cine y la música se fusionan para mostrar un aspecto diferente de las bandas.

INXS, Slayer y Depeche Mode presentarán memorables conciertos en las salas de cine mexicanas.

Casi tres décadas después, Live Baby Live tiene un relanzamiento de lujo.

Ahora, el largometraje ha sido completamente restaurado de la impresión original con una nueva versión 4K Ultra HD de pantalla ancha, y llegará a cines en México.

INXS fue protagonista en 1991 de uno de los conciertos más recordados de su historia en el ya mítico Wembley Stadium.

Estreno: 27 de noviembre

Los conciertos anuales en la ciudad natal de André Rieu, Maastricht, atraen a admiradores de todos los rincones del mundo. La plaza de la ciudad medieval se transforma en un espectacular telón de fondo para unos conciertos llenos de humor, diversión, emoción y, por supuesto, música gloriosa, apta para públicos de cualquier edad y eso lo mostará en este material en las salas de cine.

El público disfrutará de contenidos tras las cámaras, una exclusiva entrevista con André y, como siempre, algunas sorpresas.

Estreno: 16 de octubre

Whole Maastricht will be waltzing during the concerts! pic.twitter.com/GtbPhxo6AL

La cinta de Slayer que incluye tanto el corto como un concierto completo que dieron en Los Ángeles, California, en agosto de 2017, será emitido por Cinépolis.

Durante casi cuatro décadas, el avance de Slayer ha demostrado que son la banda suprema de thrash metal del planeta, y con la se miden otros grupos del género.

Con un lugar asegurado en la historia de la música, Slayer -Tom Araya, Kerry King, Gary Holt y Paul Bostaph- en colaboración con Trafalgar Releasing, Nuclear Blast Records y Prime Zero Productions, lanzará la ofensiva de Slayer en el cine.

Estreno: 6 de noviembre

#SLAYER announces "The Repentless Killogy" motion picture and "The Repentless Killogy, Live at The Forum in Inglewood, CA" LP/CD.

Es la nueva película dirigida por el galardonado cineasta y, durante años colaborador artístico, Anton Corbijn. En ella capta la energía y el espectáculo de la banda a lo largo de un año de gira, además de examinar de cerca cómo su música y sus espectáculos se han entremezclado con las tramas de las vidas de sus seguidores.

La película muestra no solo cómo y por qué la popularidad del grupo ha seguido aumentando a lo largo de toda su carrera, sino que ofrece una perspectiva única del gran poder que tiene la música para crear comunidades, permitir a la gente superar las adversidades y establecer.

Estreno: 21 de noviembre

DM are excited to announce SPIRITS in the Forest, a new Depeche Mode film directed by Anton Corbijn, coming to cinemas worldwide on November 21.

Visit https://t.co/MEw6UbHcMw for more details and to sign up for updates. Tickets on sale Thursday 26 September.#SPIRITSintheForest pic.twitter.com/VGin7pRT0l

— Depeche Mode (@depechemode) September 19, 2019