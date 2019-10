Los Derbez muestran su lado más íntimo en reality show

Eugenio, Alessandra Rosaldo, su pequeña hija Aitana, así como los hijos mayores de Derbez, Vadhir, José Eduardo y Aislinn junto con su esposo Mauricio Ochmann y su bebita Kailani se adentraron en una aventura en Marruecos a principios de este año. Todos se despegaron de sus redes sociales y dejaron que cámaras de televisión invadieran su intimidad para un reality show al que nombraron De viaje con los Derbez.

Tuvimos la oportunidad de viajar a Los Ángeles, California, para platicar con toda la familia sobre su experiencia y la decisión de compartir su día a día.

“Nos seguimos preguntando la decisión de realizar este reality show. Desde que llegamos a Marruecos, no sabíamos qué estábamos haciendo, nunca estuvimos seguros”, relató Eugenio Derbez, y agregó: “siempre que nos ofrecían un reality decíamos que jamás. Sin embargo, surgió un viaje que queríamos hacer todos juntos y nos ofrecieron mandarnos las cámaras para que, finalmente, decidiéramos si lo sacaban al aire, y por eso aceptamos”.

A pesar de que la familia Derbez siempre atrae las miradas del público y los medios de comunicación sobre ellos, el hacer este reality fue mucho más invasivo de lo que imaginaron.

“Hubo unos días muy emotivos donde sí te sientes intimidado porque hay una cámara, pero te acostumbras y empiezas a abrirte. Van a ver un lado que nunca han visto de nosotros. Nos ha costado mucho trabajo, incluso en edición, elegir qué se quedaba y qué no. Fue un proyecto complicado”, confesó Eugenio.

Por su parte, Vadhir reveló que al principio se intentaban controlar más; sin embargo, fueron evolucionando hasta pelear, llorar y gritar ante las cámaras, pero esto pasó a segundo plano, ya que De viaje con los Derbez también los fortaleció como familia, según nos contó el actor y cantante.

“Conocimos unos lados de todos que no conocíamos, tal vez porque no profundizábamos tanto. En el viaje nos dimos a la tarea de platicar más y eso nos abrió muchas puertas para entender por qué cada uno es como es”.

No todo fue maravilloso

Para Aislinn, la experiencia fue mucho más complicada, ya que tenía apenas 10 meses de haberse convertido en mamá de Kailani, por lo que vivió al extremo este viaje, según relató: “Yo de repente me sentía un poco encarcelada de cómo me comporto, pensé que iba a fluir como pez en el agua y fue todo lo contrario, me sentí bastante incómoda porque no sabía cómo y ni hasta dónde. Además, lo más difícil para mí fue no dormir más de cuatro horas al día durante todo el viaje y eso me enloqueció, estuve en modo zombie eterno. Además de combinar la dinámica familiar que tengo, con Mauricio y la bebé, con la de los demás, había de repente cierto choque, pero también hubo días muy lindos”.

¿Habrá más de los Derbez?

Ante el cuestionamiento de una segunda temporada de De Viaje con los Derbez, Eugenio y Aislinn no quieren volverlo a experimentar, sin embargo los otros integrantes de la familia han dicho que sí podrían volver hacerlo.

LO QUE HAY QUE SABER

¿Qué veremos?

De Viaje con los Derbez es un drama-comedia documental de 8 capítulos de media hora cada. El público podrá hacer un divertido maratón pues saldrán todos los capítulos juntos. Una semana después del estreno, el 25 de octubre se podrá ver un episodio especial que reunirá a la familia Derbez después del viaje, donde compartirán sus perspectivas y experiencias durante su tiempo juntos en Marruecos.

Estreno

18 de octubre se estrena De Viaje con los Derbez por Amazon Prime Video.