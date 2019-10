Venden mausoleo de Camilo Sesto; no saben qué hacer con sus cenizas

La muerte de José José no ha sido la única que ha causado polémica en las últimas semanas, pues al parecer los grandes cantantes no pueden tener un descanso digno. En esta ocasión se trata del cantante español Camilo Sesto, quien falleció el pasado 8 de septiembre, ya que su hijo, Camilo Blanes no ha podido encontrar un lugar para el descanso de las cenizas de su padre.

De acuerdo con el diario El País, Camilo Blanes no ha podido resguardar las cenizas de su padre en el cementerio de Alcoy, como era el deseo del cantante, debido a que su tío vendió el mausoleo familia hace dos años.

Por lo que actualmente, el hijo del compositor no sabe qué hacer con las cenizas, ya que Camilo Sesto dejó escrito en sus testamento que después de ser incinerado sus cenizas debían quedarse en la tierra que lo vio nacer, Alcoy -al sureste de España- y que se guardaran en el mausoleo familiar o que se esparcieran en un río dicha ciudad; sin embargo esto último es un delito en aquella región.

De acuerdo el medio de comunicación español, el Ayuntamiento de Alcoy le propuso al hijo del cantante cubrir todos los gastos para obtener un nuevo mausoleo, sin embargo los abogados de Camilo Blanes no han dado declaraciones al respecto.

Cabe destacar que Camilo Blanes es el heredero universal del intérprete de "Vivir así es morir de amor", que lo hace acreedor de todos los derechos de las canciones que compuso Sesto, millones de euros, tres propiedades y una sociedad de compraventa de inmuebles.

