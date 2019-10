Guns N' Roses promete un show largo y memorable en Guadalajara

Guns N 'Roses traerá Not In This Lifetime Tour a Tijuana y Guadalajara, que reúne a la alineación original.

Las fechas se siguen acumulando y Slash reveló que están sorprendidos por las respuesta “hambrienta” de sus seguidores.

“En realidad no teníamos ninguna expectativa cuando surgió la idea del reencuentro. Mi mayor preocupación era la banda misma. Tras limar las asperezas con Axl fue algo enorme, eso fue la prioridad y después vino esta respuesta increíble de la gira. Debo confesar que no nos importaba si nos iba bien o mal, porque estamos en un punto de nuestras vidas que queremos relajarnos y disfrutar arriba del escenario”.

El guitarrista compartió que están viviendo una nueva aventura.

“Volvimos a ser aquellos jóvenes que se reunían por el gusto de tocar. Es divertido estar con los muchachos y hacerlo otra vez. Muchos señalaron que la banda estaba en el olvido, pero ser considerada de las giras mas exitosas, es el mayor premio y callamos bocas. Ha sido muy bien recibida y todos los conciertos se han agotado”.

A pesar de los rumores, que señalaban esa relación irreconciliable con Axel, Slash manifestó que ya no están en edad de andar peleando con el mundo, sino disfrutar lo que la vida les ofrece.

"Guns N’ Roses estáe en plena lucha con héroes que han caído y se han levantado. Estamos hablando que teníamos más de 20 años desde el último show en 1994; han pasado 24 años desde la última vez que tocamos juntos. No sabes todo lo que sucede atrás del escenario, porque para nosotros es mostrar madurez musical y hacer que los asistentes pasen el mejor momento. Así que Guadalajara prepárate para un show memorable””, finalizó Slash.

Javier Castañeda, director de Live Talent

Guns N' Roses realizó el 21 de abril de 1993, un memorable concierto en el Estadio Jalisco de Guadalajara. En aquel tiempo, Javier Castañeda, ahora director de la promotora Live Talent, era un estudiante y recordó como tuvo que escaparse en uniforme para ver el show, a partir de eso se dijo que al algún día traería de vuela a la agrupación al Estadio Jalisco.



A más de 20 años, Axl Rose, Slash y Duff McKagan han superado los problemas, caídas, resurgimientos, peleas y reconciliaciones para estar de vuelta sobre los escenarios.

“Soy súper fan y traerlos al Estadio Jalisco fue un tema como de reto personal. Llevamos tres años buscando a la banda, desde que supimos que se reunieron, fuimos tras de ellos. Fui a ese show de chiquito aún con el uniforme del colegio. Para nosotros es más un tema de revivir la nostalgia y espero que todos los que fueron aquel día regresen a ese momento y los que no, vivan esa experiencia que será única e irrepetible”, dijo Javier Castañeda, director general de Live Talent.

Adelantó que será una producción de grandes dimensiones, porque la banda no escatimó en recursos técnicos y audiovisuales.

“Guns N' Roses promete un show espectacular, especial y muy largo, no te digo cuánto tiempo va a tocar, pero en otros países han sido hasta cuatro horas de show y esperamos algo parecido. Será éxito tras éxito, además son conciertos muy divertidos”.

Sin exigencias

Javier Castañeda reveló que Axl Rose, Slash y Duff McKagan no hicieron peticiones especiales para su catering o camerino.

“Hay muchos mitos de sus exigencias, pero la banda viene súper ligth, buen onda y tranquila en el tema de exigencias, algo muy distinto a los Guns N' Roses que creíamos, de súper rockstar. Estamos sorprendidos de lo relajado en ese tema, eso si los requerimientos técnicos son muy exigentes, porque vienen con un escenario cargado de producción sobre el escenario, pantallas de led y pirotecnia. Viene Guns N’Roses con sus integrantes originales y estarán en un escenario mucho más grande y pesado de lo que se ha visto anteriormente en el estadio”.

Montaje

El pasado viernes 4 de octubre se comenzó el montaje del escenario para Guns N' Roses.

“El montaje empezó el viernes pasado y sólo les puede decir que tronará duro el estadio. El jueves harán la prueba de sonidos, y ya está una avanzada del crew de la banda, que son 40 personas desde técnicos, productores, maquillistas y masajistas”, adelantó Javier Castañeda.



Numerología

33 mil personas aforo del estadio

11 mil personas en cancha

98.5% de boletos vendidos

45 tráileres de equipo

7 tráiler sólo para escenografía

¿Cuándo?

18 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Jalisco. Sólo quedan boletos de Preferente Pie A, de ventas en la taquilla del estadio. Abren puertas a las 17:00 horas.

Operativo vial

Se dispondrá para el concierto de Guns N'Roses,un operativo desde las 13:00 horas se realizarán cortes a la circulación en el perímetro que comprende las inmediaciones del Estadio Jalisco. Los cortes se realizarán en las calles Sierra Leona, Monte Carmelo y Fidel Velázquez para que estas sean peatonales.

Se tiene previsto que el evento terminará alrededor de las 01:00 horas del 19 de octubre. La policía vial contempla un aforo de 43 mil personas.

