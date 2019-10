Bandalos Chinos celebra la democracia en la música

Bandalos Chinos están recorriendo México, y sólo les restan dos fechas: Guadalajara (18 de octubre ) y Pachuca (19 de octubre) para luego regresar a Argentina para seguir con la gira por su nuevo material discográfico titulado BACH.

“Es grato ver como la gente en cada show corea los temas, es una relación amorosa que acaba de arrancar con los mexicanos. Ahora tenemos a Adán Jodorowski como un socio creativo, quien produjo el disco y el tema Departamento, que nos generó algo nuevo. Estamos en un momento de explosión y ebullición creativa, principalmente, por la madurez de trabajar juntos”, señaló Tomás Verduga.



Bandalos Chinos lanza su disco más arriesgado, simple y sincero: BACH. El nombre es un acrónimo derivado de las siglas del grupo (BAndalos CHinos) que también se convirtió en un código de complicidad con sus seguidores. La agrupación argentina lleva el ADN del pop bailable e incorpora elementos del funk, disco y electrónica.

“La música ya no tiene fronteras, eso se ve reflejado en la música. Los géneros ya no tienen fronteras y eso en un modo democratiza el arte, que no necesita pasar por un sello discográfico para poder subir tu música; así que hoy casi 10 años de trabajar juntos hemos trabajado solos. Traemos a México un show potente, venimos afilando y ajustando la lista de canciones, para hacerlo pasar por distintos climas”, agregó el guitarrista.

Hace unos días se dieron a conocer las nominaciones a los Premios Latin Grammy y Bandalos Chinos cuenta con dos: Mejor álbum Música Alternativa y Mejor Ingeniería de Grabación.

“La nominación la tomamos de sorpresa, es un digno reconocimiento. Si bien nosotros no somos comerciales entramos en el radar de la industria y de la gente que no sabía nada de nosotros y esto puede abrirnos puertas. Nosotros debemos trabajar del mismo modo, aprovechar cada situación que nos dan, porque siendo una banda de origen independiente este tipo de situaciones nos permite mostrarnos llegar así, de una forma tan orgánica y no a través de un sello discográfico, y eso nos hace sentir que vamos por el camino correcto”.

Conciertos

Guadalajara. 18 de octubre a las 1530 horas en el Festival Coordenada, Explanada Akron

Pachuca. 19 de octubre, Jardín Caníbal

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: