The National está listo para el Festival Coordenada

The National llega a Guadalajara por primera vez, y lo avala una carrera de 20 años de carrera. Los hermanos gemelos Bryce (BD) y Aaron Dessner (AD), quienes evaluaron el presente de la banda y su participación en el evento musical de dos días que se realiza en la explanada del Estadio Akron.

¿Les gusta tocar en festivales?

-BD: No es tan simpático como hacer tu propio show, pero un festival como este, con este increíble clima, esta hermosa ciudad y un público tan apasionado, se siente menos fashion, de alguna manera, y hay una relación más profunda con la música.

¿Es Sleep Well Beast su mejor álbum?

-AD: No creo que lo veamos como nuestro mejor disco, porque es como que estamos orgullosos de nuestros cinco últimos álbumes. Todos trabajan en un conjunto. Se siente que si dejamos un legado, es tener trabajos en el mismo nivel por un buen tiempo. Es como el proceso y química de la banda. En un principio empiezas a trabajar y continúas y evolucionas. Es más interesante en la forma y sónicamente. Es el más interesante, pero podemos dar mucho más.

¿Qué aprendieron al trabajar en este disco?

-BD: Siempre tratamos de reinventar nuestro proceso, un poco. Cuando hay cinco tipos en una banda por tanto tiempo, es importante traer energía y nuevas ideas. Creo que esta vez lo hicimos un poco mejor. Cada uno en su esquina, en su proceso y con su instrumento. Como que invertimos ciertos roles y relaciones esta vez. Eso llevó a algo no necesariamente mejor sino que diferente y eso nos mantiene frescos y entretenidos.

¿Cambió algo luego de que ganaran el Grammy a Mejor disco alternativo?

-AD: No pusimos mucha fe en ello. ¿Qué es eso de “mejor álbum”? Todos los álbumes son diferentes. Pero significa mucho que nos reconozcan. Es interesante que la industria nos valore más que lo que nosotros lo hacemos. La ironía de esto es que cuando ganas uno, no saltas de tu silla para recibirlo. Hemos sido una banda por tanto tiempo y algunos lo reciben muy joven. Es como si te quedas por mucho tiempo, te dan el premio.

¿Se sienten cómodos con esta exposición que han tenido?

-BD: Creo que nos sentimos muy agradecidos de la audiencia, porque sigue habiendo una conexión emocional con ellos. A lo mejor somos más visibles ahora, pero no somos una banda fácil. No es como si fuéramos Coldplay. O te gusta o no. A los que le gusta, realmente les encanta y eso es un vínculo muy emocional. Pero es una vida muy rara. Viajar por el mundo después de 20 años, uno piensa 'a lo mejor debería ser profesor' o algo así.

No son una banda política, pero cuando Obama uso Fake Empire, algo cambió. ¿Con Trump y todo lo que está pasando en el mundo, ¿es importante que los artistas digan lo que tienen en mente y apoyen movimientos sociales?

-BD: No creo que exista eso de que un artista no es político. Es responsabilidad de un artista el decir la verdad y ser honesto. Es muy difícil separarte de lo que te rodea. Creo que antes de Obama, no teníamos la suficiente audiencia captiva y nos dimos cuenta que creció porque tuvimos esta plataforma. Mucha de nuestra música es política o influenciada por ella, pero no somos un grupo político. Pero como individuos lo somos y estamos muy involucrados en activismos y en trabajo de caridad. No entiendo que un artista no lo haga.

Son una banda que va a cumplir veinte años. ¿Son los próximos veinte más difíciles que los que pasaron?

-AD: Creo que lo importante para nosotros es sentir la vitalidad en la música. Mientras lo sintamos, no nos importa el camino en el que nuestra carrera vaya. Haces la cosa que amas y que vale la pena. Pero también creo que es bueno disfrutar tu vida y alejarse. Nosotros hacemos nuestra música. Colaboramos con otros amigos, tal como otros integrantes del grupo. Entonces, al volver es como retornar a casa. Eso nos ayuda a seguir haciendo lo que hacemos.











