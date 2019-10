Tito Rodríguez, a 20 años de carrera sigue en el camino

Aunque ahora ya no es acompañado por Los reyes del camino y su padre el señor Gilberto Rodríguez Alanís, ahora Tito, quien se dio a conocer en la industria musical con temas como Ese, o Estrellita, quiere contar sus propias historias.

“Nunca e dejado de trabajar desde los 15 años que empecé con este proyecto, y en las canciones se han ido de generación en generación, ahora las chavas de 15 ó 16 años se saben temas de antes, y las cantan como si fueran nuevas, y todo lo cantan, me da gusto llegar a un lugar y ver a muchos muchachos que cantan mis temas”.

Tito Rodríguez, está promocionando su nuevo sencillo llamado Yo si te ame, una historia real que vivió con una ex novia.

“Ahora estoy trabajando con Delfer Music, y el primer sencillo es Yo si te ame, es una canción que escribí sobre lo que pasa en las relaciones, lo que ahora es muy común, que las relaciones son cortas, es una canción para cerrar ciclos, que podamos fluir, en esta canción digo que falta soltar y dejar ir. Y lo digo porque yo tuve la experiencia hace dos años o un poco más, además uno va madurando y creciendo, por lo que ya no puedes andar jugando al amor como cuando estas chavo, pero ya de grande se vuelve complicado, aburrido y te quita mucha energía”.

De la mano con su nueva disquera y promotora, Rodríguez piensa en promover sus canciones solo de manera digital pues el camino de la música ahora marca este estilo.

“Ahorita empezaremos por sencillo por sencillo, pero ahorita ya estoy en planes juntando mis letras y ensayando, para una nueva producción ya nada más me falta meterme al estudio y grabarlas, y pienso en subirlas a Spotify todo el disco y de ahí vamos escogiendo, y que sea la gente la que escuche el disco y hagan sus favoritas”.

A pesar de estar trabajando a lo largo y ancho de la República mexicana, los seguidores regiomontanos del intérprete deberán esperar hasta el próximo año para poder ver en un evento masivo a Tito.

“En Monterrey tengo como 5 ó 6 años sin hacer una presentación, y estos años me han servido para probar cosas nuevas y cumplir algunas inquietudes que llevan su tiempo, y no es que te aburras, simplemente es hacer cosas para volver a tu esencia, me he tomado el atrevimiento de hacer cosas que a mucha gente le gusta y otras no, por ejemplo me pueden ver cantando, una cumbia, una balada, un reggae, una bachata, lo que sea pero siempre con un estilo propio y la voz”.

Por ahora se enfoca en su trabajo como compositor y cantante, por lo que empezaremos a escuchar nuevos temas del cantante.