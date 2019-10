Andrea Legarreta se desnuda y hace un llamado a las mujeres

El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama por lo varias famosas mandaron mensajes para concientizar a través de las redes sociales, entre ellas Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta expone su intimidad en la cama con diminuto short La conductora de 48 años de edad impactó al presumir sus torneadas piernas recostada en su cama

Andrea Legarreta da carpetazo a los ataques de Adame La conductora y actriz habló por última vez del tema durante la inauguración de un espacio de acondicionamiento físico en Guadalajara; negó salida de Hoy.

Andrea Legarreta presume sexy traje de baño a lado de sus hijas La conductora del programa "Hoy" pasó unos días en Tulum a lado de Erik Rubín y sus hijas Mía y Nina

En su cuenta de Instagram la conductora e Hoy publicó una imagen en topless acompañada de un fuerte mensaje el cual dice:

"Bonita, autoexplorarte mes a mes puede salvarte. Octubre es un mes para recordártelo, pero debes saber que si lo haces todos los meses, una semana después de tu menstruación o si ya no tienes menstruación elige un día de cada mes, puede salvar tu vida! Párate frente al espejo, coloca una mano sobre tu cabeza y con la otra mano revisa alrededor de la mama y luego al centro, revisa que no haya algo anormal, bolitas, dolor, piel de color distinto, líquido, abultamientos o irregularidades. Es muy importante que visites a tu Ginecó[email protected] y que NO TE DE VERGÜENZA guapa! Es por ti y por los que te aman! Tócate y toca tu vida! Y a ti, que lo estás viviendo, te deseo pronto salgas de esta batalla… ¡Vas a salir adelante de la mano de Dios! ¡Nunca te rindas ni pierdas la Fe! HOMBRES APOYEN A SUS MUJERES. #diamundialcontraelcancerdemama. Pide información con tu médico! #LaInformaciónNosSalva."

La publicación rebasó los 50 mil likes. Además Andrea Legarreta publicó en su misma red social una imagen que explica cómo hacer un autoexploración.

También te puede interesar: