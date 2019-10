Una segunda oportunidad para los fans, Metallica regresa al cine

Cinépolis proyectará de nueva cuenta el concierto de Metallica el próximo 30 de octubre.

Esto gracias a su programación Cinépolis +Que Cine , un espacio enfocado en ofrecer contenido alternativo como conciertos, películas emblemáticas, documentales y eventos deportivos, ha apostado este 2019 por fortalecer su oferta de entretenimiento musical al ofrecer un amplio repertorio de espectáculos.

Cinépolis se ha convertido en un espacio de exhibición para títulos que no esperaríamos ver en la pantalla grande. Esto resulta en una amplia gama de opciones para todos los gustos del espectador.

Una de estas opciones son los espectáculos musicales, y estos son lo que veremos en las próximas semanas:

Jesus is King: A Film by Kanye West – 25, 26 y 27 de octubre: será uno de los estelares en este cierre del año con su más reciente cortometraje, disponible en formato IMAX en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Metallica: – ¡Una fecha más este 30 de octubre!: el concierto de una de las bandas más representativas del heavy metal a nivel mundial, contará con una función más en Cinépolis. En sus primeras funciones asistieron más de 30 mil personas.

Mylène Farmer – 1 de noviembre: el gran espectáculo de la cantante y compositora francesa nacida en Canadá. Un concierto inigualable para vivir en pantalla grande.

Slayer: The Repentless Killogy – 06 de noviembre: para los fanáticos del trash metal, estará disponible este concierto que se vivió en Los Ángeles en el 2017.

Western Stars: – En noviembre, el cantautor Bruce Springsteen interpreta su material discográfico del mismo nombre, Western Stars.

Shakira en concierto: El Dorado World Tour – 13 y 15 de noviembre: la puesta en escena del noveno álbum de la cantante colombiana llega también a la pantalla grande.

90’s Pop Tour Live: los grandes artistas de habla hispana de los años 90’s se reúnen en un mismo escenario para un concierto que muchos esperan. Ahora en cines.

Depeche Mode, Spirits in the Forest: 21 y 23 de noviembre: un documental con fragmentos de sus más recientes presentaciones en 2017 y 2018, a través de la vida de seis fanáticos de la banda.

INXS: Live Baby Live at Wembley Stadium – 09 diciembre: la banda australiana cerrará el año con una presentación en uno de los recintos deportivos más reconocidos del mundo, Wembley.

Durante este año Cinépolis +Que Cine ha llevado diferentes conciertos a la pantalla grande, entre éstos destacan desde el inconfundible estilo clásico del maestro Pavarotti, el legendario Roger Waters y la banda inglesa The Cure, así como la banda de K-Pop Bring the Soul (BTS) e Iris: A Space Opera by Justice.

Continuamente se estarán anunciando más contenidos y fechas, para la compra de boletos. Para mayor información visita la página: https://www.cinepolis.com/mas-que-cine.

