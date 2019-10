Paola Rojas revela que ya no cree en el matrimonio ¿por Zague?

Aunque ha pasado poco más de un año desde que se filtró el polémico video de Zague mostrando sus partes íntimas, todavía la conductora Paola Rojas causa controversia por sus comentarios sobre las relaciones amorosas y haciendo referencia a lo sucedido pero no de forma explícita. En esta ocasión, la periodista reveló por qué ya no cree en el matrimonio y lo importante de reconocer la diferenciar entre la perseverancia y la necedad para salvar una relación.

Te puede interesar:

Durante el programa "Netas Divinas", Paola Rojas afirmó que ella no cree en el matrimonio porque le parece que es una institución rebasada. Además recordó una anécdota en la que a ella y a un grupo de periodistas se les preguntó sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

VIDEO: Paola Rojas se burla de Zague en pleno programa La periodista forma parte del programa "Netas Divinas", en donde habló sobre el video íntimo de Zague

"Estoy en contra del matrimonio en general me parece que es una institución rebasada", mencionó la conductora, quien por nueve años estuvo casada con el exfutbolista, Luis Roberto Alves Zague.

Paola Rojas tiene nuevo novio ¡Ya olvidó a Zague! De acuerdo con la revista TVNotas, la conductora y periodista de Televisa mantiene una relación con un empresario

Cabe destacar que Paola Rojas y Zague se casaron el 21 de marzo de 2009 en Xcaret y actualmente tiene dos hijos: Leonardo y Paulo. Sin embargo, la pareja se separó a principio de 2019 tras la publicación del video íntimo de Zague.

Durante el programa, Paola también señaló que existe una diferencia entre perseverancia y necedad. "Trabajas y te esfuerzas y le pones creatividad y generosidad y voluntad a algo que aspiras a solucionar pero si de plano no hay solución, no hay mañana, me parece que insistir es necedad", destacó.

Aquí el momento…

¿Quién es el nuevo novio de Paola Rojas? Tal parece que la conductora está nuevamente enamorada pero en esta ocasión de un importante empresario argentino

Paola Rojas denuncia agresiones y acoso tras video de Zague La periodista publicó una columna en el periódico El Universal en la que afirma que ha sido víctima de ofensas a causa del video de su esposo

También puedes ver: